Германия и Франция показали слабый рост ВВП: индексы рванулись вниз

Неутешительные данные Германии и Франции по росту ВВП (заранее предсказывавшиеся аналитиками) привели к всеобщему падению европейских фондовых индексов. Впервые за с 2012 года в течение квартала снизился ВВП Германии (на 0,2%), пересмотрен и рост за первый квартал (с 0,8% до 0,7%). ВВП Франции не показал падения, но и роста тоже не показал.



На европейских торгах сегодня снизились DJ Euro Stoxx 50 (- 0,44%) и Dax (-0,18%).

Что касается отдельных компаний — «похудел» финансовый сектор: французские банки BNP Paribas и Societe Generale потеряли соответственно 0,74% и 0,44%, немецкий Commerzbank опустился на 0,28%.

Теряет и энергетический сектор: крупнейший производитель электроэнергии в Германии RWE потерял целых 3,44% после заявления о падении продаж на 16%.

Зато прекрасно себя чувствует лондонская биржа: FTSE поднялся на 0,17%, акции банков подорожали.