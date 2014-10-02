Азиатские рынки слабеют

Азиатские рынки упали в четверг, эталонный индекс региона теряет позиции вот уже пятый день подряд. Сказывается всё: и протесты в Гонконге, и озабоченность на тему окончания программы TLTRO в США, и недвусмысленные признаки слабости экономики еврозоны. MSCI потерял 0,1% после вчерашнего падения до четырехмесячного минимума.

Стратег рынка из Мельбурна, Эван Лукас, комментирует ситуацию: «Высокая волатильность мировых рынков, вероятно, негативно скажется на рискованных активах. Акции обязательно почувствуют повышение сопротивления рынка».

Topix потерял 1,3%, и это самое крупное его снижение почти за два месяца. Kospi ослаб на 0,5%. Австралийский S&P/ASX упал на 0,4%, а NZX похудел на 0,3%. Рынки Гонконга и материкового Китая закрыты на каникулы до 7 октября в честь национальных праздников.