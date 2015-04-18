Акценты следующей недели: версия Financial Times

Согласно мнению аналитиков газеты Financial Times, на следующей неделе главное внимание перейдет с макростатистики к календарю корпоративной отчетности США. На следующей неделе инвесторы увидят пик отчетов по доходности в первом квартале 2015 года.



Отчетность

Отчетность набирает обороты: на следующей неделе 147 из 500 компаний, формирующих индекс S&P 500, опубликуют результаты своей деятельности в первом квартале. В списке — такие «акулы» рынка, как Morgan Stanley, Halliburton, IBM, Lockheed Martin, Yahoo, Yum Brands, Boeing, McDonald's, Facebook, Caterpillar и многие другие.

Встреча еврогруппы по греческому вопросу

На пике обсуждения на следующей неделе останется и греческий вопрос. В пятницу, 24 апреля, состоится заседание министров финансов в Риге. Длительные переговоры между Грецией и ее международными кредиторами до сих пор не привели к значительному прогрессу, и нарастают опасения по поводу возможного дефолта страны. У правительства в Афинах нет денег, но оно надеется, что фонды спасения будут разблокированы.

Макростатистика из США по жилью

После порции смешанных данных с рынка жилья на этой неделе инвесторы продолжат внимательно следить за продолжением: выйдет отчет о продажах жилья в Америке. Показатель продемонстрирует степень развития американской экономики и тенденции, царящие на рынке США.

«Минутки» Резервного Банка Австралии

Протокол последнего заседания австралийского центробанка вызывает большой интерес среди инвесторов: рынки ждут ключей к тому, каким будет следующий ход регулятора. Напомним, после февральского снижения базовой процентной ставки, в марте РБА неожиданно сохранил ее на уровне 2,25%. Аналитики Barclays говорят: «Мы ждем, что протокол подтвердит сильную склонность РБА к дальнейшему смягчению, и фокус будет на снижении ставки в мае».



