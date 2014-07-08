2 квартал и Samsung: хроника пикирующей прибыли

Операционная прибыль крупнейшего производителя смартфонов - Samsung Electronics Co — снизилась. Вот уже третий квартал подряд финансовые показатели этого гиганта неуклонно снижаются. Что же стало причиной и сколько же миллиардов теряет компания?

Спрос на продукцию Samsung снижается в Китае и Европе по ряду причин, среди которых большое значение имеют маркетинговые войны: уж очень привлекателен рынок, на котором играет эта компания. К тому же неуклонно падает корейская вона, что тоже не очень позитивно сказывается на том, как чувствует себя корейский производитель.

Предварительные данные компании, которые были опубликованы, показали очень суровое снижение операционной прибыли: на 22,3 — 26,5% по сравнению со вторым кварталом 2013 года. Если перевести эти сухие проценты во влажные хрустящие доллары, то получится $6,9 млрд.

Издание Wall Street Journal опросило финансовых специалистов, и они спрогнозировали квартальную операционную прибыль Samsung примерно на уровне 7,78 млрд долларов, а выручку — в $51,72 млрд.

Сами аналитики Samsung заявляют, что во всем виновата конкуренция: на пятки наступают китайские умельцы, не всё так просто на рынках Европы. Поэтому смартфоны низкого и среднего ценового сегмента, которые выпускаются в компании, раскупаются уже не с такой интенсивностью, столкнувшись с экспансией дешевых и функциональных китайских братьев.

Окончательная отчетность за 2 квартал и прогноз о состоянии в третьем квартале будут опубликованы чуть позднее в июле. В целом публичная риторика Samsung вполне оптимистичная: импульс к росту продаж, по словам представителей компании, имеется. Будут начаты поставки новой линейки планшетных компьютеров (конкуренция к Apple), планируется выпуск нового гаджета - «умных» часов (подробности пока не разъясняются, и будут ли они уметь варить борщ и воспитывать детей — непонятно).

Сегодня на торгах акции Samsung прибавили 0,3% (зато вчера они упали до мартовского минимума).