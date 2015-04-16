Продолжается работа по стратегии. Рынок сегодня разводной. Сегодняшняя сделки - 2 попытки в лонг от уровня - выходы по стопам и 1 в селл - тоже выкинули. Но тут же дали зайти в лонг, вышел по стопу в безубытке. Сегодня неадекватный рынок на выступлениях ВВП.

Были сегодня еще сделки. Две попытки зайти в лонг от уровня 104550 оказались неудачными, тут же получил сигнал в шорт, зашел и взял весь локальный тренд. Выходил частями 2+2+3. Собою не очень доволен, так как был нехладнокровен и допустил не совсем точные входы. Но выходы получились хорошими.) Результат по сегодняшнему непростому дню: 483 пипса на контракт; 3,2 к 1