Путин: санкции в России надолго, но это путь к новой ступени развития

Во время своей прямой телефонной линии с населением Владимир Путин заявил, что международные санкции продлятся в течение длительного периода времени, а значит, продлится давление на экономику. Президент отметил, что Россия справляется с «трудными экономическими условиями»: отскочил от своих многолетних минимумов рубль, укрепляется банковская стабильность. ЦБ РФ прогнозирует, что экономика сократится не больше, чем на 4%. «Мы должны использовать санкции, чтобы перейти на новый уровень развития», — говорит президент, имея в виду импортозамещение и развитие местной промышленности. — «Мы не должны ждать, когда кончатся санкции, потому что это политический, стратегической вопрос для многих стран, включая и Россию». Кстати, сегодня USDRUB впервые за долгое время уходила ниже отметки в 50 рублей. Правда, к 13.25 мск пара торгуется на уровне 50,228.



Ведущие российские чиновники уже заявили, что худший период кризиса уже закончился. Экономический рост начнется во втором полугодии, согласно заявлению министра финансов, Антона Силуанова. Министр экономики, Алексей Улюкаев, заверил, что прогнозы экономического упадка России «преувеличены».

«Эксперты видят, что мы прошли через пик проблем», — сказал Путин. — «Да, у нас трудности, инфляция незначительно выросла, безработица тоже немного подросла, но это всё позволяет укрепить национальную валюту».