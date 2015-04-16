В среду выросли европейские фондовые индексы

Вчерашние торги закончились на биржах Старого Света дружным ростом: во время своей конференции Марио Драги пообещал проводить программу QE как минимум до сентября 2016 года, как и было запланировано заранее. Однако если до того времени не удастся привести инфляцию в еврозоне до целевых 2%, то программа количественного смягчения будет продолжена. На этих обнадеживающих обещаниях инвесторы оживились. Stoxx Europe 600 прибавил 0,57% и установил новый исторический рекорд. Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 0,5%. FTSE 100 вырос на 0,3%. САС 40 окреп на 0,70%, DAX увеличился на 0,03%.



Повлияли на рост фондовых котировок Европы и изменение нефтяных цен, и движения курса евро.

Вторую сессию подряд отыгрывали обрушение понедельника горнодобывающие компании: как минимум на 1,8% выросли Glencore и ArcelorMittal. Пятую сессию подряд дорожала нефть — на это предсказуемо продолжали реагировать Shell и Total (тоже по 1,8% каждая).

Капитализация одного из главных мировых игроков в ритейле люкс-сегмента, Burberry, прибавила 2,5% на отличной квартальной отчетности, которая не разочаровала экспертов, составлявших консенсус-прогнозы: выручка с октября по март выросла на 10%.

Продолжается история с громким слиянием Nokia и Alcatel Lucent: вчера акции французской компании упали на 16% на новостях о том, что Nokia купит ее дешевле, чем она стоила во вторник к закрытию торгов. Nokia, в свою очередь, продолжила снижаться: вчера она потеряла 1,6% , поскольку поступила информация о вероятной проверке сделки американскими регуляторами.