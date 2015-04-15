Индексы АТР торговались разнонаправленно

В среду фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона получили очередную порцию слабой статистики из Китая (замедление квартального роста ВВП до 7%), поэтому торговля была разнонаправленной. Сводный индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,4%. Shanghai Composite потерял сразу 1,24% — это самое резкое падение китайского индекса за последние полтора месяца. Nikkei тоже снизился, потеряв 0,2% на внутренней статистике. S&P/ASX потерял 0,64%, тоже отреагировав таким образом на статистику из Китая. Hang Seng сократил свой импульс последней недели и вырос на 0,2%, равно как и Kospi, который прибавил 0,39%.



Аналитики считают, что неутешительные итоги I квартала для китайской экономики — серьезный повод для властей сдержать свои недавние обещания и усилить стимулирование экономики. К слову сказать, уже достаточно много было сделано: дважды снижены процентные ставки регулятора и смягчены объемы необходимых банковских резервов. Однако на то, что экономика теряет обороты, указывает не только падение ВВП, но и слабые данные по промышленному производству, инвестициям и розничному обороту в стране. Рост всех этих показателей оказался ниже прогнозных.