Индексы АТР торговались разнонаправленно

В
среду фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского
региона получили очередную порцию
слабой статистики из Китая (замедление
квартального роста ВВП до 7%), поэтому
торговля была разнонаправленной. Сводный
индекс MSCI
Asia Pacific потерял
0,4%. Shanghai
Composite потерял
сразу 1,24% — это самое резкое падение
китайского индекса за последние полтора
месяца. Nikkei
тоже снизился,
потеряв 0,2% на внутренней статистике.
S&P/ASX
потерял
0,64%, тоже отреагировав таким образом на
статистику из Китая. Hang
Seng сократил
свой импульс последней недели и вырос
на 0,2%, равно как и Kospi,
который
прибавил 0,39%.
Аналитики считают, что неутешительные итоги I квартала для китайской экономики — серьезный повод для властей сдержать свои недавние обещания и усилить стимулирование экономики. К слову сказать, уже достаточно много было сделано: дважды снижены процентные ставки регулятора и смягчены объемы необходимых банковских резервов. Однако на то, что экономика теряет обороты, указывает не только падение ВВП, но и слабые данные по промышленному производству, инвестициям и розничному обороту в стране. Рост всех этих показателей оказался ниже прогнозных.