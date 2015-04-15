Уолл-стрит во вторник двигалась разнонаправленно

Dow Jones и S&P 500 закончили вторник на повышении: помогла квартальная отчетность крупных корпораций и повысившиеся после отскока нефтяных цен акции энергетических корпораций. DJIA прибавил 0,33%; S&P 500 вырос на 0,16%. А вот Nasdaq потерял 0,22%.

На слабую отчетность по объему розничных продаж фондовый рынок практически не обратил особенного внимания: в течение ближайших недель на рынке царит большая отчетность.



Акции Exxon Mobil, Chevron и других энергетиков выросли после прогноза о том, что в мае будет зарегистрирован первый ежемесячный спад добычи сланцевой нефти в США за четыре года. Exxon прибавила 1,5%, Chevron выросла на 2,2%.

Среди явных победителей вчерашнего дня — и JP Morgan Chase, квартальная отчетность которого оказалась лучше, чем ожидалось. На этой информации крупнейший американский кредитор прибавил 1,6%.