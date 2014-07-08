Прогноз финансовых рынков на 8 июля

Вчера фондовый рынок начал неделю отрицательно. Есть мнение, что здесь сыграла свою роль информация о том, что восстановление американской экономики приведет к ужесточению ее механизмов. В понедельник японский Nikkei потерял 0,42%, гонконгский Hang Seng – 0,12%, германский DAX – 1,03%, а британский FTSE – 0,62%. Американские DJIA и S&P также на текущий момент демонстрировали падение 0,27% и 0,39%, соответственно.

Ничего примечательного в начале недели не было: никаких экономических отчетов, а потому наблюдались весьма сдержанные торги. Единственным «волнующим» событием на валютном рынки были пересмотренные прогнозы от Goldman и публикация отчета по промышленному производству в Германии.

Во время азиатской сессии доллар немного укрепился против основных валют. Кроме того, подоспевший отчет из Германии подтвердил резкое снижение объемов промпроизводства, и пара EUR/USD упала до минимума 1,3575, однако закрытие все же произошло на уровне 1,36.

Цены на нефть весь день держались довольно стабильно около недавно достигнутых минимумов, однако спрос на американскую валюту после разговоров о том, что Ливия открывает новые нефтяные терминалы, оказали давление на котировки актива. В итоге WTI к текущему моменту добралась до отметки 103,55, а Brent спустилась до 110,13.

Металлы в то же время показывают разнонаправленную динамику: золото и серебро сдают свои позиции, палладий продолжает штурмовать рекордные максимумы.

Прогнозируя поведение рынка 8 июля, аналитики выделяют следующие моменты.

На фондовом рынке ждут ряд квартальных отчетов из США, которые обязательно повлияют на динамику американских индексов. Если данные порадуют, мы увидим движение S&P в район 2000.

На сырьевом рынке ждут результаты квартальных отчетов корпоративного сектора США. На валютном сегодня только отчеты второстепенной значимости, а это значит, что не надо ждать резкой реакции. Достойны внимания несколько отчетов. Например, отчет по потребительскому кредитованию из США - здесь наблюдаются неожиданные тенденции: если до недавнего времени основную часть займов составляли автокредиты и студенческие ссуды, то в апреле внезапно на 8,8 млрд долларов вырос показатель возобновляемых кредитов по кредитным картам. Если майский отчет подтвердит подобную динамику, это будет говорить о том, что население постепенно вновь входит в режим потребления, что даст новый стимул экономике в ближайшие кварталы.

В Великобритании сегодня ждут данные по промышленному производству за май — здесь готовятся к неожиданным поворотам. По прогнозам, показатель должен составить 3,1% против 3,0% месяцем ранее. Однако, если индикатор вновь превысит прогнозы, ожидаема очередная волна спроса на GBP/USD с ближайшей целью на отметке 1,7160 и далее на 1,72.