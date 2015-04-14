Золото дешевеет пятую сессию подряд

На момент 10.46 мск во вторник золото подешевело еще на полпроцента: июньский фьючерс стоит сейчас 1 192,90 доллара за тройскую унцию. Скромные результаты драгоценного металла связаны с дальнейшим укреплением доллара. Цена на золото испытывает всё большее давление на фоне надвигающегося роста процентной ставки ФРС. Согласно последним комментариям руководителей американского регулятора, повышение ставки не исключается даже в июне (правда, многие аналитики сомневаются, что это возможно при нынешних признаках слабости американской экономики).

В любом случае, если ставки будут увеличены (впервые почти за 10 лет), то обращение непроцентных активов, таких как золото, будет терять актуальность.



«Цикл сильного доллара не закончен. Мы настроены отнюдь не по-бычьи относительно цен на золото в этом году», — сказал Цзян Шу, аналитик Industrial Bank (Шанхай).

Citigroup заявил, что сократил свой прогноз средней цены на золото для 2015 года: с $1220 прогноз снизился до $1190. Банк ссылается на «фундаментальные причины, по которым сильный доллар перевешивает золото» и на «встречный ветер макроинвестиционного характера».

Может быть, в текущем квартале золото будет и на высоте (если ФРС не повысит ставку в июле): быки пока еще готовы толкать цену вверх. Но этот дамоклов меч рано или поздно опустится. Цзян предполагает, что золото к концу 2015 года опустится до $1100 за тройскую унцию.