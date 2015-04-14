ФРС предупреждает: флэш-крэш 2014 года может повториться из-за алготрейдинга

Один из чиновников американской ФРС предупредил, что может повториться флэш-крэш на рынке государственных ценных бумаг США в связи с изменением характера рынка этих бумаг. Он призвал банки, инвесторов и трейдеров пересмореть набор своих руководящих принципов. Рынок казначейских бумаг США — крупнейший и наиболее ликвидный в мире, он составляет основу глобальной финансовой системы. Его устойчивость и твердая кредитоспособность американского правительства — основная причина того, почему этот рынок — опора международных резервов мировых центробанков и по умолчанию в периоды кризиса становится активом- «убежищем».



И тем не менее, в октябре прошлого года казначейские бумаги США драматически рухнули прямо на глазах в результате, казалось бы, очень заурядной новости. Доходность 10-летних гособлигаций США скользнули вниз на целых 33 базисных пункта (1,86%), прежде чем подняться до 2,13%. Саймон Поттер, исполнительный вице-президент ФРБ Нью-Йорка, предупредил в понедельник в своем выступлении, что непреднамеренные последствия нормативных и рыночных изменений могут привести к большей распространенности резких внутридневных ценовых движений в будущем.

Волатильность рынка казначейских облигаций осенью 2014 года так и не была объяснена: причин для таких скачков на рынке просто не было.

Объясняя динамику современного американского фондового рынка в недавнем письме, ФРС Нью-Йорка делает акцент прежде всего на высокочастотном алготрейдинге, в том числе и на рынке гособлигаций, и на изменении самой структуры рынка облигаций. «Вполне возможно, что поведение компаний, использующих электронные автоматические стратегии оказало влияние на рынок ликвидности и на движение цен 15 октября», — сказал в своей речи господин Поттер, предупреждая о том, что флэш-крэш может теперь повториться в любой момент. ФРС уже обновила список лучших пратик для инвесторов, дилеров, трейдеров и бирж — и господин Поттер объявил, что по окончании консультативного периода все активные игроки на рынке казначейских облигаций США должны предпринять эти новые меры, во избежание крупных потерь рынка и его участников.