В Европе разнонаправленная динамика, горняки в миноре

Фондовая Европа в понедельник отходит от недавнего ралли: крайне слабые китайские показатели сбили вниз акции горнодобывающих компаний. Однако информация о сделках слияния и поглощения помогла сохранить главные европейские индексы на плаву. На момент 17.25 мск сводный индекс крупнейших европейских промышленных компаний Euro Stoxx 50 прибавил 0,46%; CAC 40 вырос на 0,37%. А вот DAX и FTSE потеряли 0,04% и 0,22% соответственно.

Корпорация Nokia прибавила 2% на новостях о возможной продаже ее подразделения, занимающегося картами. 5,9% прибавили акции Sydbank после того, как группа представила программу обратного выкупа акций.



Предсказуемо плохо себя чувствовали сегодня горнодобывающие фирмы: BHP Billiton и Anglo American потеряли по 2% каждый. В дополнение ко всем бедам добывающего сектора, Citigroup еще и понизил рейтинг металлургической и горнодобывающей отраслей до «нейтрального». Сегодня аналитический отдел банка понизил свой прогноз стоимости железной руды до 36 долларов за тонну в третьем квартале, что еще сильнее ослабило позиции горняков на рынке.

На 1,7% снизились котировки Volkswagen: здесь разразился управленческий кризис. Главный исполнительный директор корпорации, Мартин Винтеркорн, собирается бороться за свой пост, хотя в субботу стало известно, что он утратил доверие акционеров.