Слабеющий Китай тянет за собой цену на цветные металлы

Аналитики Citigroup сильно снизили свой прогноз стоимости цветных металлов и железной руды. Всё дело в ослаблении китайского спроса на эти ресурсы: вторая по объемам экономика мира снижает рост — а значит, и импорт.

Средняя стоимость никеля в 2015 году снизится на 21%. Прогноз по свинцу снизился на 10%, по олову — на 9,1%, для меди — на 4,6%. Железная руда, по оценкам аналитиков, будет дешеветь ближайшие пять лет: прогноз снижен до 2020 года, причем ожидается падение котировок до 40 долларов за тонну. Кстати, в апреле железная руда уже опустилась ниже $50 за тонну: спрос в Китае снижается, а предложение от таких гигантов, как Rio Tinto, BHP Billiton и Vale SA, постоянно растет.

С начала года руда стала дешевле на 33%, а в 2014 цена обвалилась на 47%. В краткосрочной перспективе аналитики Citigroup не ждут роста и характеризуют рынок цветных металлов как слабый.