Индексы Уолл-стрит выросли

Фондовая Америка в четверг показала рост. DJIA прибавил 0,31%, S&P 500 вырос на 0,45%, Nasdaq Composite окреп на 0,48%.

Фондовый рынок поддержала статистика по американскому рынку труда: среднее количество заявок на пособие по безработице за последний месяц снизилось до пятнадцатилетнего минимума.

Лидером роста был энергетический подындекс S&P 500, который к закрытию торгов подпрыгнул на 1,5% в результате роста цен на нефть. Всего выросли 8 из 10 отраслевых секторов S&P 500, и это компенсировало разочаровывающую отчетность Alcoa, акции которой упали на 3,4%.



Выросли котировки General Electric Co: акции подорожали на 2,9%, поскольку прошла информация о возможной продаже портфеля недвижимости General Electric инвестиционной компании Blackstone Group и банку Wells Fargo.