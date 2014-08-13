Описание и обсуждение Брокера Univell Broker

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Юнивел (Univell Broker) – международная брокерская компания, начавшая свою деятельность на финансовых рынках в 2007 году. Основной ее целью является предоставление конкурентных услуг интернет-трейдинга и занятие лидирующих позиций среди ведущих брокерских компаний. Доказательствами успеха и результативности работы являются многочисленные награды и положительные отзывы о Univell Broker.
Следя за современными технологиями и популярными инструментами для трейдинга, Univell Broker привносит в свою работу качественный и высокотехнологичный сервис, способный удовлетворить нужды любого трейдера – от новичка до профессионала. Клиентами компании являются свыше 20 тысяч человек, и их количество постоянно растет. Трейдеры приходят в Univell Broker не только благодаря рекламе, но и потому, что существующие клиенты рекомендуют компанию в качестве брокера своим друзьям и близким.
То, что Univell Broker предоставляет действительно отличные условия, доказывают: депозиты от 50$, фиксированные спреды, начиная от 0.8, широкий ассортимент торговых инструментов, мгновенное исполнение, начисление процентов на депозит в размере 7% годовых, торговля без реквот и многое другое. В данной ветке вы найдете отзывы о Univell Broker от клиентов, уже опробовавших данный сервис.
Основные данные о Univell Broker (Юнивел)
1. Год основания: 2007 год;
2. Юридический адрес: P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
3. Регулятор: не регулируется;
4. Адрес основного офиса в России: нет;
5. Телефон службы поддержки в России: +7 (499) 608-05-24; 8 800 333 32 61;
6. Языки сайта: русский, английский;
7. Финансовые инструменты кроме Forex: СFD на металлы, фьючерсы.
Условия трейдинга с Univell Broker (Юнивел)
1. Минимальный депозит: 100 usd;
2. Максимальное плечо: 1:100;
3. Способы пополнения торгового счёта: банковский перевод, пластиковые карты (VISA, MasterCart), Webmoney, RBK money, Яandex деньги, Liqpay;
4. Торговые условия: https://univellbroker.com/clients/newaccount/;
5. Демо-счет: есть, при отсутствии активности в течение 30 дней;
6. Торговые платформы: MetaTrader 4;
7. Мобильный форекс: есть;
8. Памм-счета \ доверительное управление: Index Univell-20;
9. Торговля экспертами\советниками: разрешена;
10. Регламентирующие документы: https://univellbroker.com/clients/docs/;
11. Сайт компании: univellbroker.com;
12. Сервера MetaTrader:
Реальный: 95.211.133.92 (mt4srv.univellbroker.com)
Демо: 37.228.93.27(mt4demo.univellbroker.com).
13. Дата обновления: 26 июля 2014 года.
Следя за современными технологиями и популярными инструментами для трейдинга, Univell Broker привносит в свою работу качественный и высокотехнологичный сервис, способный удовлетворить нужды любого трейдера – от новичка до профессионала. Клиентами компании являются свыше 20 тысяч человек, и их количество постоянно растет. Трейдеры приходят в Univell Broker не только благодаря рекламе, но и потому, что существующие клиенты рекомендуют компанию в качестве брокера своим друзьям и близким.
То, что Univell Broker предоставляет действительно отличные условия, доказывают: депозиты от 50$, фиксированные спреды, начиная от 0.8, широкий ассортимент торговых инструментов, мгновенное исполнение, начисление процентов на депозит в размере 7% годовых, торговля без реквот и многое другое. В данной ветке вы найдете отзывы о Univell Broker от клиентов, уже опробовавших данный сервис.
Основные данные о Univell Broker (Юнивел)
1. Год основания: 2007 год;
2. Юридический адрес: P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
3. Регулятор: не регулируется;
4. Адрес основного офиса в России: нет;
5. Телефон службы поддержки в России: +7 (499) 608-05-24; 8 800 333 32 61;
6. Языки сайта: русский, английский;
7. Финансовые инструменты кроме Forex: СFD на металлы, фьючерсы.
Условия трейдинга с Univell Broker (Юнивел)
1. Минимальный депозит: 100 usd;
2. Максимальное плечо: 1:100;
3. Способы пополнения торгового счёта: банковский перевод, пластиковые карты (VISA, MasterCart), Webmoney, RBK money, Яandex деньги, Liqpay;
4. Торговые условия: https://univellbroker.com/clients/newaccount/;
5. Демо-счет: есть, при отсутствии активности в течение 30 дней;
6. Торговые платформы: MetaTrader 4;
7. Мобильный форекс: есть;
8. Памм-счета \ доверительное управление: Index Univell-20;
9. Торговля экспертами\советниками: разрешена;
10. Регламентирующие документы: https://univellbroker.com/clients/docs/;
11. Сайт компании: univellbroker.com;
12. Сервера MetaTrader:
Реальный: 95.211.133.92 (mt4srv.univellbroker.com)
Демо: 37.228.93.27(mt4demo.univellbroker.com).
13. Дата обновления: 26 июля 2014 года.