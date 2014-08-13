На российском рынке акций еще есть оптимисты

В среду, 13 августа, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был неоднозначный.

На российском рынке акций после положительного открытия активность покупателей начала постепенно увеличиваться, и оба отечественных индикатора двинулись вверх. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,85%, достигнув 1385,91 пункта. Индекс РТС к указанному времени вырос до 1203,86 пункта (+0,43%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 288,42 млрд руб.

Большинство экспертов полагает, что в среду волатильность на российском фондовом рынке возрастет. С точки зрения аналитиков, внешний фон для рынка акций можно оценить как умеренно негативный. Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок продолжит консолидацию в ожидании значимых внешних сигналов и геополитических новостей. Значимым фактором риска выступает близость фьючерсов на нефть Brent к психологически значимой отметке 100 долл./барр. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер важной иностранной статистики.

По мнению аналитика Пробизнесбанка Ирины Ладыгиной, в течение дня рынок останется под влиянием политических новостей и заявлений. Наиболее острыми в настоящий момент являются новости относительно возможного запрета транзита российского газа через территорию Украины и предстоящее выступление президента РФ в Крыму, на которое США могут отреагировать новыми санкциями. Среди экономических факторов на мировые рынки окажут влияние выход блока статистик о потребительской инфляции в странах еврозоны, а также данные о розничных продажах, изменении оптовых запасов товаров на складах. Вечером внимание рынков будет направлено на выступления глав ФРБ Нью-Йорка и Бостона. Эксперт добавила, что в среду ожидается сохранение характера торгов вторника.

Достаточно уверенно смотрится телекоммуникационный сектор: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 1,75%, привилегированные - на 4,13%, МТС - на 0,36%.

В целом неплохо выглядит и энергетический сегмент: к 12:30 мск "Россети" выросли на 1,60%, "Интер РАО" - на 0,71%, ФСК ЕЭС - на 0,89%, МОЭСК - на 0,09%, "Мосэнерго" - на 0,32%, "РусГидро" - на 0,64%.

Среди металлургического сектора пока нет единой динамики: к 12:30 мск "Норникель" подешевел на 0,26%, ММК - на 0,33%, НЛМК подорожал на 1,04%, "Северсталь" - на 0,69%. "Полюс Золото" к указанному времени прибавило в цене 0,61%.

Пользуются популярностью представители банковского сектора: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 1,16%, привилегированные - 1,03%, ВТБ - 0,47%.

Нефть на текущий момент дешевеет, а акции российских нефтегазовых компаний пока чувствуют себя весьма комфортно. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 1,23%, "Сургутнефтегаз" - на 1,42%, "Роснефть" - на 1,11%, "Газпром нефть" - на 1,09%, "Татнефть" - на 0,90%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,72%, Газпром - на 1,48%, НОВАТЭК - на 0,18%.