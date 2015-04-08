Протокол заседания ФРС: что ждут от него инвесторы и аналитики?

Сегодня вечером, в 21:00 мск, Федеральная Резервная Система США опубликует протоколы крайнего заседания по монетарной политике, которое прошло 17-18 марта. Помните, с каким нетерпением аналитики ждали от регулятора одного — уберут ли главы банков из своего заявления слово «терпеливо»? И ведь дождались, ФРС сделала это, заявив, что вероятность постепенного повышения ставки выросла, а фразу о том, что «будет терпеливой в вопросе о повышении ставок», убрала. Но это не помешало центробанку ухудшить свои прогнозы по инфляции и экономическому росту и незаметно, спустя пару недель, вновь изменить ожидания по срокам повышения ставки.

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете сегодня показывали рост, так как инвесторы ждут, что в протоколе от Федеральной резервной системы они смогут увидеть новые намеки насчет состояния экономики и ставок, плюс сегодня стартует сезон отчетности — первой будет «алюминиевая» компания Alcoa. Отчет о прибыли в I квартале должен выйти уже после закрытия торгов, вслед за ними отчитается также Bed Bath & Beyond. А вот самая горячая пора начнется на следующей неделе, когда крупные банки и технологические компании начнут публиковать свои результаты.

Сегодня в центре внимания остается нефть, так как цены вновь упали более чем на два процента после выхода данных от Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы нефти в США выросли на 12,2 млн баррелей на прошлой неделе (против ожиданий аналитиков в 3 млн баррелей).

Что касается ожидаемого протокола заседания ФРС, то надо, наверное, напомнить, что в этот раз тон заявлений был мягче, а глава ФРС Джанет Йеллен пояснила, что отказ от обещания быть «терпеливым» не означает, что регулятор будет «проявлять нетерпение» в вопросе повышения ставок. ФРС четко показала, что рассмотрит этот вопрос, когда будет уверена в том, что инфляция уверенно движется к целевой отметке в 2%, и этот пункт даёт возможность центробанку отложить принятие решения хоть до следующего года.

Из протоколов мы сможем узнать прежде всего информацию о настрое всех членов Комитета. Как известно, не все из комитета одинаковы во взглядах по вопросу о ставках — есть, по крайней мере, несколько точек зрения, которые публично высказали главы федеральных резервных банков. Например, Уильямс и Фишер уверены, что ФРС не стоит затягивать с повышением ставок, а президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, наоборот, считает, что экономика США пока не готова к этим мерам, ведь рынок труда показывал хорошие результаты в 2014 году благодаря стимулам, и заканчивать эту поддержку в 2015 году было бы ошибкой. Сегодня перед публикацией протокола выступят еще члены FOMC Пауэлл и Дадли.

Тон заседания подскажет динамику доллара – если в протоколах будут «зацепки» о том, что Комитет будет осторожным в затягивании «монетарных гаек», то доллар потеряет часть позиций, а если, наоборот, настрой будет более оптимистичный, то доллар продолжит укрепление.

На что стоит обратить внимание прежде всего, когда протокол ФРС будет размещен на сайте регулятора?

Прежде всего, это сроки повышения ставок. Если в протоколах будет видно, что ФРС готов запустить цикл повышения ставок в ближайшие 3-5 месяцев, то спрос на доллар восстановится. Затем обратите внимание на темпы повышения ставок — дата (даже примерная) начала цикла – это только половина дела. Скорее всего, регулятор собирается повышать ставки постепенно, но регулярно, чтобы не тормозить экономическую активность.



Далее — информация о «необходимом состоянии экономики» - на том заседании вместо фразы о «терпении» использовали слова о необходимости «дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда». Вот как раз сейчас и предстоит узнать, какие условия будут считаться идеальными для ФРС, чтобы уверенно начать двигаться к цели. Протоколы покажут, что скрывается за расплывчатыми формулировками, которые произносит Йеллен. Может быть, мы узнаем причины, по которым экономика страны замедлила рост в первом квартале 2015 года. Уже вторую зиму подряд экономика США показывает плохие результаты, хотя вторая половина 2014 года была намного успешнее для экономики. Правда ли дело в неблагоприятной погоде, как говорят некоторые аналитики? Посмотрим, что говорили по этому поводу члены ФРС.



И, наконец, каково их отношение к дорогому доллару? Несомненно, дорогая валюта плохо отражается на американских экспортерах. Вероятно, протоколы тоже дадут объяснение, какой курс доллара ФРС считает «комфортным» для экономики. Если же о том, что доллар сильно переоценен, на заседании говорили слишком часто, то мы можем увидеть закрытие части длинных позиций. Впрочем, осталось только дождаться выхода «минуток» от ФРС.