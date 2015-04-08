Нефть дешевеет на росте запасов в США и на обильных саудовских поставках

На момент 14.20 мск майский фьючерс на Brent стоит 58,19 долларов, потеряв в среду уже 1,54%. WTI упала уже на 2,25% до $52,77 за баррель майской поставки. Падение стоимости «черного золота» связано с большим, чем ожидалось, приростом запасов в США и сообщением о рекордном производстве нефти в Саудовской Аравии в марте.

«Сегодня предложения такой избыток, что нужен очень сильный всплеск спроса, чтобы компенсировать эту разницу», — говорит Бен Ле Брун, аналитик OptionsXpress (Сидней).

Даннве Американского института нефти показали, что запасы нефти увеличились почти вчетверо сильнее, чем прогнозировали аналитики: на 12,2 млн баррелей против ожидавшихся 3,4 млн баррелей. К этому фактору добавилось еще и вчерашнее вечернее заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими, который пообещал, что Саудовская Аравия останется на уровне 10 млн баррелей добычи в сутки (после публикации рекордных данных в 10,3 млн баррелей в сутки в марте). Также он в очередной раз сообщил, что в одиночку ОПЕК не может сбалансировать цены, для этого картель должен объединить усилия со странами, не входящими в него.

Добычу в марте увеличили еще и Ирак, и Ливия, добавив свою лепту в глобальный переизбыток «черного золота» на современных рынках.

Иранские официальные лица на этой неделе встречаются с руководством Китая в Пекине, чтобы обсудить поставки нефти и китайские инвестиции в Иран.