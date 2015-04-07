Доллар падал сегодня ниже 55 рублей

Во
вторник, впервые в 2015 году, доллар ушел
ниже отметки в 55 рублей. Есть несколько
факторов укрепления российской валюты.
Во-первых, относительно стабилизировались
цены на нефть. Во-вторых — тоже относительно
— успокоилась ситуация на востоке
Украины. В-третьих, внешние займы
погашаются по графику. Высокие процентные
ставки центробанка тоже играют свою
роль, равно как и то, что в последнее
время относительно рубля и российской
экономики всё чаще высказываются
западные эксперты. К примеру, на днях
агентство Bloomberg
публиковало
статью про то, что рубль смог в рекордные
сроки — всего за три месяца перейти из
разряда худшей мировой валюты в число
самых быстрорастущих денежных единиц. Перевод этого материала публиковали и наши блогеры.
На момент 17.08 в четверг пара USDRUB торгуется на уровне 55,217 рублей, полчаса назад она опускалась до отметки 54,832.