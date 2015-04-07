Доллар падал сегодня ниже 55 рублей

Во вторник, впервые в 2015 году, доллар ушел ниже отметки в 55 рублей. Есть несколько факторов укрепления российской валюты. Во-первых, относительно стабилизировались цены на нефть. Во-вторых — тоже относительно — успокоилась ситуация на востоке Украины. В-третьих, внешние займы погашаются по графику. Высокие процентные ставки центробанка тоже играют свою роль, равно как и то, что в последнее время относительно рубля и российской экономики всё чаще высказываются западные эксперты. К примеру, на днях агентство Bloomberg публиковало статью про то, что рубль смог в рекордные сроки — всего за три месяца перейти из разряда худшей мировой валюты в число самых быстрорастущих денежных единиц. Перевод этого материала публиковали и наши блогеры.



На момент 17.08 в четверг пара USDRUB торгуется на уровне 55,217 рублей, полчаса назад она опускалась до отметки 54,832.