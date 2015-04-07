Банк России не рассматривает вопрос о проведении QE

Российский регулятор отказывается проводить политику количественного смягчения. Поддерживать рост экономики и банковскую систему страны Банк России будет другими методами. Сегодня на съезде АРБ руководитель регулятора, Эльвира Набиуллина, заявила, что будет продолжаться постепенное снижение процентной ставки — по мере снижения инфляции.

К проведению QE Центробанк пыталась призвать Ассоциация Российских Банков, но госпожа Набиуллина сообщила, что эта политика пагубна для России сегодня, поскольку она усилит и без того раздутую инфляцию и вызовет отток капитала.



По словам руководителя Банка Россия, быстрый подъем ставки в конце прошлого года помог рублю укрепиться по истечении нескольких месяцев. Прошел пиковый период внешней задолженности, стабилизировались цены на нефть — и рубль начал восстанавливаться. Госпожа Набиуллина говорит, что второго подобного обвала для российской валюты в этом году не случится. По ее словам, банковская система России сегодня стабильна и готова противостоять внешним шокам. Ключевыми факторами экономического роста России, как ожидается, станут потребительский сектор и инвестиционная деятельность. Возрождение активности в этих областях ожидается лишь во второй половине 2016 года.