Золото стабилизировалось ниже семинедельного максимума

Поскольку доллар восстановил свой восходящий импульс, то и золото отошло от своих семинедельных максимумов и стабилизировалось. В 8.53 мск тройская унция стоит $ 1 214,50.

Виктор Тьянпирия, аналитик Australia and New Zealand Bank, говорит в интервью агентству Reuters: “Мы не изменили наших ожиданий относительно роста ставки ФРС в середине года, но слабые данные, которые мы получили в пятницу, безусловно, увеличивают вероятность того, что срок сдвинется на более поздние даты. Однако к концу июня мы все равно прогнозируем, что золото упадет до $1100 под давлением выросшего доллара».



Трейдер MKS Group Сэм Лафлин предполагает, что технически цена на золото находит поддержку в районе $1210.

Азиатский спрос на золотые слитки остается сейчас прохладным.