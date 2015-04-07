Золото стабилизировалось ниже семинедельного максимума

Поскольку доллар восстановил свой восходящий импульс, то и золото отошло от своих семинедельных максимумов и стабилизировалось. В 8.53 мск тройская унция стоит $ 1 214,50.
Виктор
Тьянпирия, аналитик Australia
and New Zealand Bank, говорит
в интервью агентству Reuters:
“Мы не
изменили наших ожиданий относительно
роста ставки ФРС в середине года, но
слабые данные, которые мы получили в
пятницу, безусловно, увеличивают
вероятность того, что срок сдвинется
на более поздние даты. Однако к концу
июня мы все равно прогнозируем, что
золото упадет до $1100
под давлением
выросшего доллара».
Трейдер MKS Group Сэм Лафлин предполагает, что технически цена на золото находит поддержку в районе $1210.
Азиатский спрос на золотые слитки остается сейчас прохладным.