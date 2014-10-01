Microsoft презентовала Windows 10: ждать рост акций компании?

Сегодня состоялась презентация проекта новой версии одной из самых популярных операционных систем в мире - компания Microsoft назвала ее Windows 10. Многие, кто следил за презентацией, в первую очередь задались вопросом — почему версия под номером 10, если предыдущая версия была Windows 8?

Представители Microsoft представили новую версию своей операционной системы на мероприятии в Сан-Франциско буквально сегодня утром. Надо заметить, что это не финальная версия операционной системы, а всего лишь «предварительная техническая» Windows 10. А это значит, что ни купить, ни обновиться пока нет возможности у обычных пользователей.



Доступ к технической версии получат только опытные пользователи, которые будут ее тестировать и помогать улучшить. Microsoft также ни слова не сказала о будущей цене на ОС, а значит есть надежда, что после итогового запуска Windows 10 пользователи смогут обновиться до нее бесплатно — именно такая политика у компании Apple, чьи пользователи могут обновляться до новой версии совершенно бесплатно, если устройство «дотягивает» по техническим параметрам.

Кратко говоря о новинках, которые ждут пользователей в новой Windows 10, надо отметить, что система все больше становится «универсальной» - она будет подходить для любых устройств (будь у вас Xbox, компьютер, телефон, планшет или другой гаджет). Для всех этих устройств Microsoft создает единую платформу и единый магазин приложений. Среди главных изменений — вернулась кнопка «Пуск» в меню, пользователи смогут просматривать списки часто используемых файлов и программ, и появилась новая кнопка управления задачами, которая позволит увидеть все запущенные приложения и файлы и быстро переключиться между ними.

Пока презентация технической версии сильного влияние на акции компании Microsoft не оказала, т. к. американские биржи еще не начали торги. По итогам вчерашней сессии акции компании упали на 0,17% - до $46,36 на бирже НАСДАК, однако уже сейчас заметно небольшое движение на бирже во Франкфурте — акции Microsoft выросли на 0,80% - до €36,93 с €36,63.