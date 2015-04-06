Золото торгуется вблизи трехнедельного максимума

Вот уже вторую сессию подряд золото торгуется вблизи максимума за последние три недели: на 14.21 мск тройская унция золота с поставкой в июне стоит 1 220,00 доллара. Продолжение нисходящего пути связано с тем, что количество рабочих мест в Америке выросло темпами, вдвое более низкими, чем прогнозировали многочисленные аналитики. В результате надежда на скорое повышение ключевой процентной ставки тает в воздухе, и инвесторы запасаются золотом, уходя в эту всем известную «тихую гавань».

Задержка роста процентной ставки месяц от месяца будет еще сильнее стимулировать использование золота в качестве актива-убежища. Вполне возможно, что новой целью для золота станет $1300 – уровень, который в последний раз наблюдался в октябре 2014 года.

Другие драгоценные металлы тоже растут. Палладий прибавил 1,77% до 759,50 долларов; платина выросла на 2,07% до 1 178,40 долларов, серебро окрепло на 2,68% до 17,148 доллара.