Индексы Уолл-стрит снизились на торгах в среду

По итогам сессии в среду упали основные американские индексы. На настроениях инвесторов сказались слабые данные по рынку труда и деловой активности в промышленном секторе США.

DJIA снизился на 0,44%; S&P 500 потерял 0,40%; NASDAQ ослаб на 0,42%. Однако в своем вчерашнем выступлении председатель Федерального резервного банка Атланты, Дэннис Локхарт, подчеркнул, что возможность первого повышения основной процентной ставки ФРС летом или ранней осенью остается прежней.



Что касается отдельных акций, то чемпионский рост на 30,8% показал во время своей дебютной сессии GoDaddy Inc. Это крупнейший в мире регистратор доменных имен, который на днях провел IPO. На интересе инвесторов к своим акциям он смог пойти вразрез с общей тенденцией рынка. Подешевели акции крупных авиаперевозчиков Америки: Delta Air Lines стала «легче» на 3,8%, American Airlines потеряла 4,4% капитализации. На 1,2% снизилась цена акций McDonald's. Неудачей закончились торги для автопроизводителей: GM потеряла 2%, Ford Motors подешевел на 1,4%.