Выпущены видеоролики по виртуальному хостингу

Три новых видео по работе с Виртуальным Хостингом в MetaTrader 4 и 5 опубликованы на нашем канале в YouTube. Теперь, чтобы получить ответы на вопросы как работает сервис, какие преимущества он дает и как им управлять вам потребуется только шесть минут.

















Виртуальный хостинг в MetaTrader 4 и 5 будет полезен трейдерам, которые хотят торговать при помощи роботов и сигналов 24 часа в сутки.Он позволяет создавать виртуальную копию вашей платформы и представляет собой лучшую альтернативу VPS (Virtual Private Server), так как создавался исключительно под задачи современных трейдеров.

К плюсам нашего сервиса относятся минимальные задержки до серверов брокеров, простота управления и разумная цена. Более подробную информацию вы найдете в статье "Почему виртуальный хостинг в платформах MetaTrader 4/5 лучше обычных VPS". А из представленных видео вы узнаете, как арендовать виртуальную платформу, как управлять ее торговым окружением и контролировать выделенные ресурсы.

Посмотрите наши видеоролики - всего несколько минут и на финансовых рынках вы сможете сделать больше.

