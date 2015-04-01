Азиатские рынки завершили среду разнонаправленно

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали неодинаковую динамику. На слабой японской статистике Nikkei потерял 0,9%. S&P/ASX тоже снизился и ослаб на 0,5%. На 1,7% вырос Shanghai Composite, на 0,7% - Hang Seng.

Спад японского фондового рынка был обусловлен тем, что индекс доверия инвесторов, опубликованный сегодня Банком Японии, не показал роста в марте, вопреки консенсус-прогнозам. Сегодня, 1 апреля, начался новый финансовый год, в течение которого крупные компании планируют снизить объем инвестиций. Поэтому и ценные бумаги японских компаний сегодня испытали давление, и фондовые индексы Токийской биржи снизились.

Подешевели акции японских экспортеров: Toyota Motor потеряла 1,8%, Nikon Corp ослабла на 1,6%.

Китайский рынок, напротив испытал прилив оптимизма на данных о росте производственной активности в стране. Подъем промышленности в марте по сравнению с февралем — ежегодное явление, которое обусловлено тем, что в феврале в стране празднуется Новый Год. Подрожали акции промышленных компаний: China Communications Construction выросла на 8,8% сразу.