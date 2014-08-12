Американский рынок в раздумьях

Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник в плюсе, несмотря на то, что сохраняется напряженной ситуация в Украине и на Ближнем Востоке, что ограничивает рост американских индексов.

Экономический рост в Германии, вероятно, будет оставаться слабым в ближайшие месяцы, согласно опережающим индикаторам, опубликованным в понедельник Организацией Экономического сотрудничества и развития. Данные парижской исследовательской организации предполагают, что рост большинства развитых экономик останется около текущего уровня, а вклад крупных развивающихся экономик в глобальный экономический рост, будет меньшим по сравнению с периодом после начала финансового кризиса 2008 года. В результате этой комбинации глобальный рост вряд ли значительно ускорится в этом году.

Из событий рынка сегодня еще ждем:

В 18:00 мск станет известно число открытых вакансий в июне.

В 22:00 мск выйдут данные о величине бюджета казначейства в июле. Экономисты ждут дефицита на уровне предыдущего месяца.