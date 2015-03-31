Шок-совет от Saxo Bank: продайте свои акции и возьмите отпуск на полгода

Инвесторы должны продать свои акции, купленные в течение прошлого года, забрать деньги и устроить себе отдых от рынка примерно на полгода. Это — четкое мнение Стина Якобсена, главного экономиста Saxo Bank A/S, которое он выразил в интервью 29 марта.

Вероятность роста процентной ставки ФРС увеличивает волатильность на рынках и угрожает «съесть» весь профит, полученный инвесторами за последние пару лет. Замедляющийся рост экономики в США и Китае тоже навредит инвесторам, владеющим акциями, по словам Якобсена. Можно ухмыльнуться и пройти мимо этих мрачных предсказаний, как мимо множества других. Но не Якобсен ли в прошлом году предсказал падение цены на нефть ниже $80 за баррель или в 2013 — снижение золота до $1200 за унцию? Знаменитые «шокирующие прогнозы» Saxo Bank каждый год собирают большую аудиторию, и кое-какие из них сбываются.



«Уменьшите свой портфель акций до того размера, какой он имел 1 января прошлого года, деньги заберите в виде наличных и устройте себе хороший отпуск», — говорит 50-летний директор по инвестициям в одном из крупнейших банков мира. «Да, за это время вы ничего не заработаете. Но зато и минимизируете риск всё потерять».



Китайский рынок недвижимости слабеет и давит на экономический рост. Сокращение спроса на сырьевые товары (такие, к примеру, как медь или сталь) тормозит, в свою очередь, другие мировые экономики. Потребительские расходы в США потеряли импульс сильного роста. Сейчас стоимость акций в мире подскочила на 5%, сильнее всего с конца 2013 года: мировые центробанки расширили пакеты стимулов, чтобы поддержать свою экономику. S&P 500 стоит на пороге девятого подряд квартального роста (самое длинное ралли с 1998 года).

Однако всё это может быть одной большой иллюзией. Большинство акций, по мнению Якобсена, переоценено. Есть еще небольшие инвестиционные возможности в энергетической и горнодобывающей промышленности, где снижение цен на нефть вызвало излишнюю фиксацию средств. Часть денег туда вернется, по словам директора Saxo Bank.