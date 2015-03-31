Шок-совет от Saxo Bank: продайте свои акции и возьмите отпуск на полгода

Инвесторы должны продать свои акции, купленные в течение прошлого года, забрать деньги и устроить себе отдых от рынка примерно на полгода. Это — четкое мнение Стина Якобсена, главного экономиста Saxo Bank A/S, которое он выразил в интервью 29 марта.
Вероятность роста процентной ставки
ФРС увеличивает волатильность на рынках
и угрожает «съесть» весь профит,
полученный инвесторами за последние
пару лет. Замедляющийся рост экономики
в США и Китае тоже навредит инвесторам,
владеющим акциями, по словам Якобсена. Можно ухмыльнуться и пройти мимо этих
мрачных предсказаний, как мимо множества
других. Но не Якобсен ли в прошлом году
предсказал падение цены на нефть ниже
$80 за баррель или в 2013 —
снижение золота до $1200 за
унцию? Знаменитые «шокирующие прогнозы»
Saxo Bank каждый год собирают
большую аудиторию, и кое-какие из них
сбываются.
«Уменьшите свой портфель акций до того
размера, какой он имел 1 января прошлого
года, деньги заберите в виде наличных
и устройте себе хороший отпуск», —
говорит 50-летний директор по инвестициям
в одном из крупнейших банков мира. «Да,
за это время вы ничего не заработаете.
Но зато и минимизируете риск всё
потерять».
Китайский рынок недвижимости слабеет и давит на экономический рост. Сокращение спроса на сырьевые товары (такие, к примеру, как медь или сталь) тормозит, в свою очередь, другие мировые экономики. Потребительские расходы в США потеряли импульс сильного роста. Сейчас стоимость акций в мире подскочила на 5%, сильнее всего с конца 2013 года: мировые центробанки расширили пакеты стимулов, чтобы поддержать свою экономику. S&P 500 стоит на пороге девятого подряд квартального роста (самое длинное ралли с 1998 года).
Однако всё это может быть одной большой иллюзией. Большинство акций, по мнению Якобсена, переоценено. Есть еще небольшие инвестиционные возможности в энергетической и горнодобывающей промышленности, где снижение цен на нефть вызвало излишнюю фиксацию средств. Часть денег туда вернется, по словам директора Saxo Bank.