Европейские акции падают во вторник, но рекордно выросли по итогам квартала

Резкий спад котировок автопроизводителей стал причиной сегодняшнего падения большинства европейских индексов. Stoxx Europe 600 снизился на 0,1% к 13.50 мск, причем автомобильный подындекс потерял 1,1%. DAX ослаб на 0,84%; FTSE 100 потерял 1,12%; CAC 40 ослаб на 0,56%.

Впрочем, по итогам первого квартала фондовые рынки Старого Света показали максимальный рост с 1998 года. С начала 2015 года Stoxx Europe 500 выросл на 17%. Этому поспособствовало начало QE, которое подкреплялось резким ростом макростатистических показателей.



«Европа видит приток волны денег», — комментирует ситуацию Джордж Годбер, управляющий в Miton Group (Лондон). — «Когда здесь объявили начало QE, началось и развитие фондового рынка. Большинство улучшений сейчас, конечно, на ранней стадии развития, но страны-экспортеры, такие как Германия, находятся в очень выгодной позиции». Биржвые фонды США, отслеживающие европейские акции, регистрируют приток своих прибылей вот уже 10 недель подряд (в соответствии с данными Bloomberg).

Среди 18 рынков Старого Света спад в I квартале 2015 года показала только Греция. Индекс ASE потерял 5,7%. Премьер-министр Алексис Ципрас, избранный в январе, стремится обеспечить план спасения страны, но план этот сводится в основном к тому, чтобы получить очередной транш из Европы. Для того, чтобы убедить европейских кредиторов в том, что страна будет финансово укреплена, Ципрас должен представить им план реформ. Однако до сих пор его предложения не удовлетворили Европу.