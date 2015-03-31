Рост нефтяных котировок сдержит ядерная сделка с Ираном

Нефтяные цены сейчас под двойным давлением - с одной стороны, их рост стимулирует военный конфликт в Йемене, а с другой стороны, цены падают из-за того, что Ирану вот-вот удастся заключить "ядерную сделку".



На прошлой неделе резкий рост цен на нефть вызвали новости о том, что Саудовская Аравия вместе с Турцией и Египтом начала военную операцию в Йемене. Но трейдеры быстро успокоились, когда поняли, что основным нефтетранспортным артериям ничего не угрожает. В итоге цены вновь вернулись к прежним низким отметкам. Сегодня, к примеру, Brent торгуется около $55,30 за баррель, а WTI – за $47,65.

Другой факт - власти Ирана и "шестерка" международных посредников сейчас максимально близки к сделке по ядерной программе Тегерана, что сильно давит на стоимость "черного золота".

"Мы никогда не были настолько близки к сделке, чем за последние недели. Но у нас есть проблемы, над которыми надо работать для достижения договоренностей о том, что Иран не разрабатывает оружие, а только мирную программу", — заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Если сделка будет заключена, Иран сможет добиться отмены санкций ЕС и США, а значит откроет для себя выход на широкий сырьевой рынок, куда направит дополнительно миллион баррелей нефти в день. Через несколько лет страна нарастит свои мощности и тогда рынок точно переполнится. "Если санкции будут сняты, мы сможем увеличить экспорт на 1 млн баррелей в сутки за несколько месяцев", - сказал министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом месяце Иран поставлял примерно 1,2 млн баррелей в сутки. По информации The Wall Street Journal, Тегеран уже провел переговоры и нашел, куда отправить нефть — несколько стран в Азии готовы ее купить. "Мы сказали своим азиатским клиентам, что готовы увеличить поставки, когда санкции будут сняты", - отметил один из источников издания. Надо добавить, что для того, чтобы нарастить поставки на 1 млн баррелей в сутки, Ирану потребуется примерно полгода.

Если соглашение по Ирану будет принято в ближайшее время, на рынке ожидается «медвежий» тренд, считает руководитель отдела исследований нефтяного рынка Societe Generale в Нью-Йорке Майк Уиттнер. Тогда цены на нефть окажутся под сильнейшим давлением и наметившегося ралли так и не будет.

