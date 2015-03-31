Иранские переговоры: 5 вещей, на которые надо обратить внимание

Международное сообщество снова пытается договориться с Ираном по его ядерной программе. Сегодня — дедлайн по этой сделке. Среди поступающей противоречивой информации о маневрах участников блогеры Wall Street Journal, Роберт Орлиан и Фелиция Шварц собрали пять важных индикаторов. Именно они покажут, каким будет финальный аккорд переговоров в Лозанне (и как это повлияет на рынок нефти, и без того перенасыщенный).



Где русские?

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, в понедельник покинул переговоры, однако распространена информация о том, что он планирует вернуться. Знающие наблюдатели говорят: если господин Лавров вернется, это будет верным индикатором того, что сделки удастся достигнуть.

Что хранит за пазухой аятолла?

Иранский лидер, аятолла Али Хаменеи определит то, каким будет последнее слово Ирана по ядерной сделке. Будет он говорить публично или нет — его влияние все равно будет очень серьезно ощущаться за иранским столом во время переговоров.

Французское упрямство

Среди всех западных стран самая жесткая позиция по Ирану сейчас демонстрируется Францией. Она требует больше всех и предлагает меньше всех. Это может стать проблемой для США, которые, судя по всему, стремятся завершить сделку и уже почти открыто выражает раздражение по поводу французской неуступчивости. Если французы смягчатся — шансы на достижение договоренности очень резко возрастут.

Поведение Конгресса

Республиканцы в Палате представителей говорят, что не будут голосовать за облегчение санкций без обеспечения хорошей сделки. Но есть ли у них такое большинство, чтобы пойти на один шаг дальше — право утверждения своего решения в Конгрессе? Скорее всего, пока нет. Ключевые показатели здесь — то, каким образом демократы смогут переубедить республиканскую территорию, а также реакция израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который поддерживает скептический тон республиканцев.

Дьявол в деталях

Независимо от того, какого рода сделка будет заключена во вторник, дьявол остается в деталях. Даже после заключения рамочного соглашения сторонам останется еще три месяца балансировать по лезвию бритвы, пока не наступит срок по достижению всеобъемлющего соглашения.