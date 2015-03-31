Америка ликует: Dow Jones вырос более чем на 260 пунктов

Помните все те переживания и заботы после отчетов о зарплатах и экономике США, которые вызвали большой спад на Уолл-стрит на прошлой неделе? Да, инвесторы уже забыли обо всем этом. Рынок вернулся в режим ралли — в понедельник индекс Dow Jones вырос более чем на 260 пунктов — на 1,49%, S&P 500 и Nasdaq тоже подросли более чем на 1%.

Есть три причины, почему это произошло и почему вчерашний торговый день можно назвать еще одним «маниакальным понедельником».

1. ФРС будет действовать не спеша. Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен подарила трейдерам праздничное настроение в пятницу вечером - в своем 15-минутном выступлении перед закрытием рынка Йеллен ясно сказала: она не думает, что экономика Соединенных Штатов уже использовала весь свой потенциал роста. Она сказала, что экономика должна быть "растущей", если все стабилизируется и что существует "какой-то способ, чтобы довести рынок труда до полной занятости.

Это наводит на мысль, что Йеллен и остальные ФРС стали сомневаться, поднимать ли резко ставки в этом году. ФРС, скорее всего, будет двигаться очень-очень осторожно. Инвесторы, которые были обеспокоены тем, что ФРС может поставить под угрозу восстановление экономики и шестилетнее ралли на рынке акций, могут с облегчением выдохнуть.

2. Мания слияний. Слияния компаний всегда стараются улучшить настроение инвесторов, и вчера было объявлено о нескольких готовящихся сделках. «Изюминкой» волны слияний стала новость о том, что компания-страховщик здоровья UnitedHealth согласилась приобрести аптечную сеть Catamaran почти за $13 млрд. Плюс были еще новости о слиянии трех других медицинских компаний. Инвесторы по-прежнему верят в возможность крупнейшего приобретения для Intel — ходят слухи, что компания собирается купить производителя чипов Altera. Акции обеих компаний упали в понедельник, хотя сделка еще не состоялась.

И все это после нашумевшей и самой большой сделки о слиянии на прошлой неделе — тогда пресса просто гудела о том, что Heinz, который контролируется фондом Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, и частная акционерная компания 3G Capital покупают Kraft.

3. Китайский стимул. Одна из самых больших забот, которая в этом году мучает инвесторов, это сложная ситуация в экономике Китая. Китайская экономика замедляется, но правительство страны предпринимает все шаги, чтобы смягчить удар. Недавняя инициатива, например, предусматривает вложение денег в инфраструктуру, чтобы расширить торговлю между Китаем, Европой и Африкой. Этот так называемый современный "Шелковый путь" может привести к трате миллиардов долларов, которые нужно вложить в железные дороги, порты, нефтепроводы и другие транспортные средства. Центральный банк Китая уже снизил процентные ставки в два раза в ноябре прошлого года. Поэтому если Китай в состоянии держать свою экономику от слишком больших потерь, это хорошая новость для остального мира.

Но на рынках все не так хорошо: прибыль американских компаний все еще может оказаться слабой в первом квартале, цены на нефть по-прежнему на низких отметках, греческий конфликт остается нерешенным, а ФРС все равно собирается повысить процентные ставки. Акции чрезвычайно волатильны в этом году, и это, вероятно, продолжится. На этой неделе фондовый рынок будет закрыт в Страстную Пятницу, хотя последний доклад о рабочих местах выйдет как раз в этот день. Таким образом, следующий понедельник может оказаться еще более волнующим, чем этот.