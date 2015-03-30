В пятницу американские фондовые индексы показали небольшой рост

На крайней американской торговой сессии фондовые индексы немного поднялись, когда вышли окончательные данные о динамике ВВП США в IV квартале 2014 года. Но по итогам недели, как пишет MarketWatch, индексы все равно показывают очень сильное падение с конца января. За неделю индекс Standard & Poor's 500 упал на 2,2%, Dow Jones Industrial Average — на 2,3%, Nasdaq — на 2,7%.

Буквально в последнюю четверть часа пятничной сессии более оптимистичные движения начались на рынке — как раз после заявления Джанет Йеллен на конференции в Сан-Франциско. Она заявила о о «вероятности перехода к постепенному повышению процентных ставок» уже в этом году, но предупредила, что действовать центробанк будет очень осторожно. "Я ожидаю, что сложатся условия для повышения ставки по федеральным кредитным средствам в течение этого года", - сказала глава ФРС.

Скорее всего, опасения рынка о том, что прибыли компаний в первом квартале будут слабыми, продолжат отрицательно влиять на рынок акций США, как было всю прошлую неделю.

На последней торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,19% - до отметки 17712,66, Standard & Poor's 500 — на 0,24%, до уровня 2061,02, а Nasdaq Composite вырос на 0,57% - до отметки 4891,22.

Акции производителя смартфонов BlackBerry Ltd. неожиданно подорожали в пятницу на 1,7%, когда компания объявила о хорошей чистой прибыли за минувший квартал благодаря повышению цен на продукцию. Акции интернет-компании Yahoo! Inc. подросли на 1,4%, когда компания увеличила программу выкупа акций на $2 млрд.