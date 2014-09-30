Чему трейдерам надо поучиться у крокодилов?

Пожалуй, этот вопрос может звучать очень неожиданно и даже смешно, но лучше серьезно отнеситесь к тем советам, которые дают авторы статьи. Во всяком случае, мы должны взять во внимание некоторые идеи из животного мира — неспроста ведь, когда говорим о торговле и финансах, используем часто «животные» термины и образы. Быки и медведи, волки на Уолл-стрит — эти слова уже давно стали нарицательными в рыночной сфере и употребляются постоянно для описания определенных ситуаций в мире финансов. Давайте еще добавим к этому небольшому списку одного героя - крокодила, который, по мнению многих экспертов, является идеальным образцом для подражания, чтобы стать успешным трейдером на форексе!

Итак, есть несколько навыков, которым стоит поучиться у крокодилов.

1. Терпение и дисциплина

Мы все знаем, что успешная охота может включать долгие часы ожидания добычи и проходить в идеальной засаде. Большинство людей не знают, что терпение и минимизация их торговли - лучший способ достичь успеха на рынке форекс. Как крокодил может ждать несколько дней без еды, пока не обнаружит прекрасную добычу, так же трейдеры должны практиковать свою дисциплину, а не прибегать к высокочастотной торговле.

2. Анализ и адаптация

Крокодилы существовали еще в те времена, когда динозавры ходили по земле и выжили после различных катастрофических событий, сохраняя свой ​​статус в качестве грозного и сильного хищника. Основной причиной его выживания считают его навык обучения. Форекс-трейдер, как крокодил должен уметь правильно анализировать и адаптироваться к изменяющимся ситуациям на рынке, чтобы получать постоянные прибыли. Вы, как крокодил, должны эффективно проводить анализ ситуации и избегать сделки с высокими рисками и меньшим количеством наград.

3. Закон сохранения энергии

Представьте себе - более 5 футов в длину и почти 2000 килограммов массы тела, крокодил - это действительно чудовищная машина для убийства, которая, как известно, имеет достаточно сил, чтобы перетащить столь же мощного королевского бенгальского тигра, например, или молодого азиатского слона в воду. И несмотря на то, что уже один их размер делает их чрезвычайно грозным хищником, они часто ждут в течение долгих часов, прежде чем пойти на охоту, как раз чтобы сохранить энергию. Это важно и для трейдеров — научиться ждать в течение длительного времени, прежде чем они идти на следующую сделку. Частые сделки могут заставить вас потерять больше денег, чем вы получили, и потому часто лучше подождать и не потерять деньги, чем быстро все их потерять.

4. Защита и резкие удары

Причина выживания крокодила спустя миллионы лет — это высокий уровень успеха, когда дело доходит до охоты. У крокодила сила укуса может составлять до 7700 PSI, а этого достаточно, чтобы сломать кости и разрушить спинной мозг жертвы. Бывает ситуация, когда раненая газель может обогнать и уйти от гепарда или льва, но она никогда не освободится из мощной хватки челюстей крокодила. Он всегда тщательно оценивает ситуацию и ждет добычу, пока она не подойдет на идеальное расстояние — и потом ударяет. И снова трейдер должен брать пример — и тоже ждать как можно дольше, прежде чем сделать шаг. И тогда будет выше вероятность успеха. А такой уровень успеха обеспечит преимущества в течение длительного времени и принесет больше прибыли.

Но почему крокодил?

Большинство экспертов смотрят на валютный рынок, как на рыбалку, где наиболее профессиональные торговые «рыбаки-охотники» ждут, чтобы собрать улов — прибыль в торгах, в таком же неустойчивом рынке, как в бегущей бурной реке. Люди были известны своими непревзойденными навыками обучения и с возрастом улучшали свои охотничьи навыки и научились охотиться на самых различных животных, в т.ч. и на хищников, используя различные инструменты. Так давайте брать примеры успешных навыков у тех, кто ими уже прекрасно овладел и применять их в своей профессиональной среде. И станем настоящими акулами и крокодилами рынка!