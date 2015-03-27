Фондовый рынок в Китае сильно лихорадит. Акции покупают подростки и даже уборщицы!

В Китае на рынке акций происходит нечто невообразимое — там почти все поголовно начали покупать акции: мамы, папы, и даже подростки. По словам колумниста из MarketWatch, в Китае сейчас началось «фондовое безумие», как когда-то происходило в Америке в 20-е годы или в эпоху доткомов. Объемы торгов продолжают толкать акции к новым рекордным максимумам.

В среду, к примеру, на рынках Шанхая и Шэньчжэня было потрачено 1,24 трлн юаней ($198 млрд), да и вообще седьмую сессию подряд оборот на этих биржах превышает 1 трлн юаней. Для сравнения, Нью-Йоркская фондовая биржа обычно обрабатывает около $40-50 млрд в день.

Shanghai Composite Index взлетел на семилетние максимумы к закрытию — выше отметки 3691,41, хотя еще во вторник он вроде бы завершил свою 10-дневную победную серию. За год индекс вырос на 13,8%, что делает его лучшим среди азиатских фондовых индексов. Соблазн полакомиться доходом компаний на рынке Шанхая вызвал неожиданный рост числа инвесторов — буквально на сотни тысяч. На этой неделе, как пишут China Securities Daily и Beijing Morning Post, недавние выпускники колледжей и даже обыкновенные подростки начали покупать акции.

Как правило, эти молодые инвесторы спекулируют деньгами, которые дали им их родители, говорит брокер Great Wall Securities. Еще одна статья, уже в газете Beijing News, рассказывает, что в торговом зале в Пекине China Securities Co. «даже уборщица открыла счет, чтобы играть на рынке». Похоже, это не просто шутки журналистов. Только за последнюю неделю 1,14 млн счетов на рынке были открыты в Китае - это крупнейший всплеск активности на рынке с июня 2007 года.

Что всё это значит?

В статье под названием «Тревожной чувство спокойствия в Китае" на этой неделе аналитики Bank of America Merrill Lynch высказали свою точку зрения: "Любовь к риску на рынке ценных бумаг Китая находится на грани эйфории. Самое время, чтобы «отхватить» кусочек прибыли".

После пересмотра избыточных рейтингов китайских акций с августа прошлого года Merrill Lynch теперь резко отзывается о рынке, давая понять, что экономические проблемы - особенно угроза нависшей дефляции — предполагают, что нынешняя ситуация никак не оправдывает покупку акций. "В Китае реальные процентные ставки остаются слишком высокими, валюта слишком дорогая, налогово-бюджетная политика жесткая, и скоро взорвется дефляция", - говорят аналитики.

Другие аналитики говорят, что нынешняя оценка стоимости акций в юанях по-прежнему нормальная, и потому инвесторам нечего бояться.

Экономист Ларри Ху из Macquarie China сказал, что китайским акциям еще есть куда расти, потому что страна находится в процессе реформирования и развития своих рынков ценных бумаг и таким образом компании используют эту возможность как канал по сбору средств. Прежде китайские компании могли получить деньги только косвенным путем, например, с помощью банковских кредитов.