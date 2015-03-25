Семинар: Аксиомы успешного трейдинга. Эффективные инструменты управления капиталом и рисками.





Большинство ошибок начинающих и опытных трейдеров связаны с нарушением ключевых правил управления капиталом и рисками. На семинаре вы познакомитесь с эффективными алгоритмами максимизации прибыли и минимизации рисков, игнорирование которых очень часто приводит к предсказуемому и, одновременно, печальному результату.

Вы узнаете, как правильно рассчитать объем позиции для входа в рынок, почему объем позиции не может быть фиксированным и должен меняться в зависимости от рыночной ситуации, а также, какой долей от вашего торгового капитала стоит рисковать в каждой сделке.

Содержание:

1) Ключевые правила управления рисками и печальные последствия их игнорирования. 5:10

2) Почему размер стоп-приказа должен зависеть от рыночной ситуации и не может быть статичным. 29:50

3) Правила управления капиталом — расчет оптимального риска на сделку. 40:32

4) Можно ли потерять деньги на рынке, следуя правилам управления капиталом и рисками? 1:03:50

5) Динамический расчет торгового риска. Универсальная формула определения объема для входа в рынок. 1:13:55