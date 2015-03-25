Очередной «последний срок» для Греции. Пять дней до катастрофы

У Греции совершенно не осталось времени. В начале апреля правительство должно будет осуществить выплаты по облигациям — и не сможет этого сделать, если только не получит свежий транш от кредиторов из еврозоны.

Мало того, что часы уже начали тикать, причем довольно угрожающе, дополнительное давление на страну продолжает расти. На этой неделе ЕЦБ исключил греческие банки из своей программы скупки краткосрочных государственных долговых бумаг (аналог наших ГКО). Эти бумаги были важным источником финансирования для греческого правительства в течение нынешнего стрессового периода.



Также на этой неделе греческий премьер Алексис Ципрас встретился в Германии с Ангелой Меркель в очередной попытке ослабить напряженность между этими двумя странами. Визит, кажется, был полезным, но с Греции так и не сняли требования провести ряд экономических реформ и позволить внешнее вмешательство в экономику страны. Иначе страна не получит больше денег из ЕС. Греции дали очередной «последний срок», и срок этот — понедельник. Через пять дней страна должна представить план реформ и доказать своим коллегам по еврозоне, что ее «капитальный ремонт» в экономике приведет страну в соответствие высоким требованиям. Если коллеги с этим планом согласятся — страна получит 1,3 млрд евро, которыми расплатится по своим долговым обязательствам. Если нет - судя по всему, будет объявлен дефолт.

