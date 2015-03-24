Фондовая Европа растет, Британия на пороге дефляции, нефть не удержала отыгрыш

Фондовые рынки Старого Света хорошо отреагировали на «бычьи» данные из Германии, локомотива экономики региона.

Индекс PMI в Германии за февраль, опубликованный сегодня, оказался выше прогнозных значений и указал на то, что, возможно, продолжается дальнейшее расширение экономики.

На момент 16.45 мск DAX прибавил уже 0,19%, CAC 40 вырос на 0,24%; FTSE 100 прибавил чисто символические 0,01%.

Позиции евро колеблются: в течение торгов сегодня он доходил до уровня 1,1017, но сейчас пара EURUSD снова откатывается вниз и на 16.48 мск торгуется на отметке 1,0916.



Фунт снизился к доллару на данных о том, что инфляция в Великобритании приблизилась к нулевой отметке: GBPUSD торгуется сейчас на 1,4877 (внутридневной пик за сегодня составил 1,4967). Итак, пока Британия балансирует на пороге дефляции, Европа тем временем показывает отличное самочувствие, что не могло сказаться на валютах и индексах .

Однако настроения на европейских рынках все еще остаются осторожными: еще непонятно, чем закончится греческая ситуация. «Они анонсируют реальный прогресс главным образом потому, что больше им нечего сказать. В конце дня не последовало какого-либо серьезного решения по остановке греческого дефолта», — говорит Джеймс Хьюз, главный рыночный аналитик Etoro в комментарии для Financial Times. Еще одна причина для осторожности по поводу Европы — слабая статистика по PMI из Франции.

Нефть так и не смогла удержать свой рост, достигнутый в ходе азиатской сессии, и снова упала: Brent на 16.55 стоит 55,40 долларов за баррель (майские фьючерсы на ICE), WTI в Нью-Йорке торгуется на уровне на 47,49 долларах.