Аналитики: нефть еще покажет свои минимумы

В последнее время самым значимым положительным фактором для цен на нефть было ослабление доллара. Но в то же время фундаментальные факторы не дают каких-либо оснований для позитивной динамики, говорят эксперты. «Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего снижения котировок Brent и пока не рекомендуем открывать длинные позиции», – говорит Геннадий Андрианов из Sberbank CIB.

Слова эксперта отчасти подтверждаются нынешним поведением цен на нефть: к 16:43 мск майские фьючерсы на Brent упали до $55,37, а WTI — до $47,45 за баррель.

По мнению аналитика, нефть сейчас восстанавливается только за счет коррекции американской валюты. Однако из-за переизбытка нефтезапасов падение цен на нефть неизбежно, даже несмотря на то, что в США и закрываются нефтяные вышки. Саудовская Аравия не отдаст свою долю на рынке нефти, а США, Россия, Иран и Ирак тем временем наращивают мощности. И вновь эксперты дают прогноз нефтяных цен к лету на уровне $20 за баррель.

Участники рынка на этой неделе надеются, что в Ливии будет достигнута договоренность об объединенном правительстве страны. «Добыча нефти в разоренной гражданской войной стране, по последним оценкам, составляет 450 тыс. баррелей в сутки, – говорится в обзоре Sberbank CIB. – Следовательно, если удастся найти политическое решение, добычу можно будет в кратчайшие сроки увеличить вдвое».