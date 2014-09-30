Азия торгуется в "красной" зоне: в Гонконге протестуют, Toyota обвалилась, в Китае и Корее - слабая статистика

На торгах во вторник азиатские рынки колеблются. Инвесторы задаются вопросом, как ответит официальный Китай на беспорядки в Гонконге. Десятки тысяч протестующих сторонников демократии заблокировали улицы Гонконга, противостояние там продолжается уже второй день. Это один из самых серьезных политических протестов в сторону Пекина, начиная с трагедии на площади Тяньаньмэнь 25 лет назад.

Волнения в Гонконге — дополнительное осложнение для инвесторов на фоне их давнего беспокойства по поводу того, насколько здорова экономика Китая.



Индекс Hang Seng опустился до самого низкого своего значения за последние 3 месяца, потеряв за сегодняшнюю сессию 0,9%.

Китайские акции тоже «испугались», но не настолько. Shanghai Composite практически не изменился и находится около 19-месячного пика.

В Японии всё смешалось: ясность о реальном положении экономики всё никак не наступит. Данные противоречивые: безработица за август уменьшилась, и розничные продажи отскочили от минимумов, но при этом резко упали расходы домохозяйств и объем промышленного производства. Широкий японский индекс Topix отступил от шестилетних максимумов на 1,3%, а Nikkei потерял 0,9%.

Южная Корея тоже отрапортовалась о снижении объема промпроизводства в августе на целых 3,8%. Это существенно хуже прогнозных значений и самое крупное падение в Корее начиная с мирового финансового кризиса 2008 года. Результат - ослабление KOSPI на 0,8%.

Среди точечных потерь стоит отметить Toyota, которая ослабла на 1,6% на новостях об американском расследовании случаев с техническими неиправностями седанов Corolla.



