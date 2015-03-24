Евро растет на фоне четырехлетнего рекорда PMI еврозоны

Евро продолжил свой отскок по отношению к доллару на фоне признаков того, что в марте восстановление экономики еврозоны набирает обороты. PMI еврозоны показал самый быстрый темп расширения за последние четыре года, главенствовала в этом ралли Германия. Пара EURUSD на 13.19 мск торгуется на уровне 1,0984, прибавив с начала торгов уже 0,34%.

Аналитики говорят, что улучшающаяся экономика еврозоны может в какой-то степени поставить под сомнение будущее программы количественного смягчения, которую начал наконец ЕЦБ. Марио Драги вновь подтвердил в понедельник, что QE будет продолжаться до сентября 2016 года, но насколько это соответствует истине — не вполне понятно.



«Мы должны смотреть на сильные немецкие данные: может быть, они неожиданно повлияют на продолжительность программы скупки облигаций регулятором», — говорит Джейн Фоли, валютный аналитик Rabobank. — «У рынка был выбор, обращать или не обращать внимание на хорошие данные из еврозоны. Однако после заявлений ФРС на прошлой неделе инвесторы по-новому взглянули на вещи: может быть, пора уже и единой валюте укрепиться».



