Европа закрылась вчера на понижении

Европейские торги в понедельник закрылись на минорной ноте. Причины — неуверенность на фоне столкновений в Гонконге (из-за них вынуждены были закрыть свои отделения в городе многие банки, в том числе и филиалы европейских кредиторов) и общие опасения в том, что экономика еврозоны слабеет.

Индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,38%. FTSE уступил рынку 0,04%, САС 40 отдал 0,83%, DAX — 0,71%. 15 национальных индексов Евросоюза из 18 вчера продемонстрировали «красный наряд».



Вчера были обнародованы данные по сводному индексу делового и потребительского доверия к экономике еврозоны: в сентябре индекс потерял несколько пунктов и теперь находится на уровне десятимесячного минимума.

Серьезнее всего среди 10 отраслевых подындексов пострадал банковский сектор. Так, 2,5% капитализации потерял HSBC за счет гонконгских беспорядков. С 4,3% попрощался Commerzbank — началось расследование по обвинению этого кредитора властями США в отмывании денег.