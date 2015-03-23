Доллар упал до самой низкой отметки с начала года

Во время торгов сегодня днем курс доллара опустился ниже отметки 58,83 руб. - это самое большое падение пары USD/RUB с начала 2015 года.

Эксперты говорят, что падение курса доллара к другим валютам связано с недавними заявлениями о вреде сильного доллара для экономики США и американских компаний. Кроме того, на доллар также влияет стабильно низкая цена на нефть — майская WTI держится на уровнях чуть выше $45 за баррель.

Некоторые аналитики ожидают коррекцию доллара — тогда рубль может вырасти до 57,20 за доллар, а евро — до уровня 1,104.

К 15:16 мск пара USD/RUB была на отметке 58,835, по данным портала investing.com. К 15:30 мск пара подорожала до уровня 58,993. Пара EUR/RUB в это время торговалась на отметке 64,205.