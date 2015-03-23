В апреле Московская биржа разрешит заключение сделок в долларах

Как сообщается на сайте Московской биржи, с 27 апреля у инвесторов “наряду с расчетами в рублях появится техническая возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами с расчетами в долларах США”. Об этом также рассказал зампредправления Московской биржи Андрей Шеметов изданию «Ведомости».

"Мы видим большой спрос на долларовую ликвидность, запускается много долларовых продуктов, например ETF на евробонды", - говорит Шеметов. Он также добавил, что торговля за валюту должна обеспечить инвесторам большую защиту.

Кроме того, у участников будет возможность вносить в гарантийный фонд доллары и евро или облигациях федерального займа. На данный момент можно вносить только рубли.

Изменения коснутся и срочного рынка - там будет введен режим автоматического исполнения опционов. Уже с конца апреля опционы на квартальные фьючерсы на курс USD/RUB и EUR/RUB будут исполняться автоматически в дневном клиринге.

И, наконец, Московская биржа расширяет список бумаг, допущенных к торгам с частичным обеспечением и предоставит игрокам возможность торговать облигациями, номинированными в китайских юанях и британских фунтах, а также проводить расчеты в этих валютах.