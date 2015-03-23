Азиатский индекс Nikkei продолжает ставить новые рекорды

В понедельник на азиатских торгах индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 вырос на 0,99% - до отметки 19754,36. Во время сессии индекс доходил до уровня 19779 пунктов — это очередной внутридневной максимум за 52 недели. По словам участников торгов, рост индекса произошел на корпоративных новостях.

В то же время индекс Topix вырос на 0,74% - до отметки 1592,25. "По общему мнению, Nikkei поднимется до 20 тысяч пунктов к концу месяца. Однако укрепляющаяся иена давит на экспортеров", — прогнозирует стратег из Okasan Securities Co. в Токио Шоджи Хиракава.

Акции Toyota Motor Corp. сегодня подросли на 2,13% - до отметки $143,09, когда компания объявила о том, что завершила оформление плана по строительству автомобильного завода в Мексике.

Ценные бумаги компании Nintendo Co. Ltd. подорожали на 3,59% - до 18485 иен, продолжив тренд прошлой недели. Тогда акции компании подскочили на треть после новости о том, что компания начинает разработку игры для смартфонов.