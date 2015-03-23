Рынок Форекс - мнения специалистов. Стоит ли прислушиваться?

Рынок Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире. В его состав входят все региональные площадки, на которых осуществляется торговля валютой. Инструмент, с помощью которого реализуется торговля на рынке Форекс – это валютные пары. Все мы привыкли выражать стоимость определенных товаров в какой-то конкретной сумме денег. Так, идя в магазин, мы всегда рассчитываем стоимость продуктов в какой-либо валюте. Нечто подобное можно наблюдать и на рынке Форекс. Все рыночные инструменты рассчитываются в той или иной валюте по отношению к другой. Разница с обычным магазином лишь в том, что в последнем цена устанавливается фиксировано, а на валютном рынке она образуется под воздействием спроса и предложения.

Торговля заключается в том, что совершая, например, покупку какой-либо валюты, мы одновременно совершаем ее продажу. То есть, происходит обмен одной валюты на другую.

В настоящее время основными валютными парами, по которым можно осуществлять торговлю на рынке Форекс являются:

GBP – Британский фунт стерлингов

JPY – Японская йена

AUD – Австралийский доллар

EUR – Евро

CAD — Канадский доллар

USD — доллар США

CHF – Швейцарский франк

Сегодня рынок Форекс представлен довольно широким кругом участников, которых с каждым днем становится все больше и больше. Львиную долю участников на валютном рынке составляют частные трейдеры, которые работают на себя, в своих интересах. Но наиболее мощная группа участников – это различные коммерческие (некоммерческие) организации (банки, дилеры, брокеры). Именно эти организации задают тон рыночному настроению.

Виды финансовых институтов, участвующих в торговле на рынке Форекс:

Центральные банки различных стран

Данные банки нельзя отнести к коммерческим организациям, так как последними считаются организации, главной задачей которых является извлечение прибыли. Что касается центральных банков, то их главное предназначение – эмиссия денежных средств, осуществление денежно-кредитной политики государства. Такие банки осуществляют все операции на валютном рынке по причине необходимости воздействия на национальную валюту. То есть, главная цель таких банков – это проведение спектра действий согласно валютной политике, проводимой тем государством, которое представляет этот банк. Важно знать, что центральные банки наряду со многими другими финансовыми институтами могут сильно влиять на рыночную ситуацию. Хотя при этом у таких банков может даже и не быть цели оказать прямое воздействие на рынок.

Коммерческие банки

Коммерческие банки являются постоянными участниками рынка Форекс. Через такие банки проводится основная масса валютных операций на рынке Форекс. Коммерческие банки являются как бы аккумулирующими средства организациями. Наибольшее влияние на валютный рынок оказывают крупнейшие мировые банки, чей оборот составляет львиную долю средств рынка Форекс. На сегодняшний день крупнейшими коммерческими банками являются Union Bank of Switzerland, Deutsche Bank, Chase Manhatten Bank и др.

Брокеры

Брокер – это, пожалуй, наиболее известный для рядовых инвесторов участник валютного рынка. Именно брокер является посредником при осуществлении торговых операций на рынке Форекс. Вообще брокерская компания оказывает довольно широкий спектр услуг на рынке Форекс. Это касается как обучения биржевой торговле, так и брокерское обслуживание, проведение консультаций и т.д. Главное здесь, что нужно знать – это то, что брокер является посредником между трейдером и рынком, и что все свои операции индивидуальный трейдер осуществляет через брокера.

Дилинговые центры

Дилинговые центры и брокеры – это почти идентичные понятия. Главное отличие между дилинговым центром и брокером состоит в том, что брокер выводит все сделки на межбанковский рынок, в то время, как дилинговый центр делает это в крайне редких случаях. Другими словами, дилинговый центр осуществляет торговлю от своего имени и за свой счет. Во многих дилинговых центрах присутствует тот же спектр услуг, начиная от первоначального обучения биржевой торговле и заканчивая консультационной деятельностью.

Думаю, что каждый профессиональный трейдер действует на основе двух важнейших принципов: использование торговой стратегии и использование системы прогнозирования дальнейшего развития ситуации на валютном рынке. И если, вдруг, вы ошибетесь при выборе этих двух принципов, то наверняка потеряете все свои деньги, и уйдете с валютного рынка.

Теперь возникает еще один момент. Дело в том, что все мы при формировании определенной стратегии используем мнения о форексе более маститых трейдеров. Ну, и так, различную информацию, взятую, как правило, из открытых источников. Поэтому и стоит сказать, что от того, какую вы будете использовать стратегию, будет зависеть и выбор типа анализа рынка.

Нужно ли доводить до крайности?

Я знаю много трейдеров, которые используют в своей торговле фундаментальный анализ, и которые достаточно успешно осуществляют торговлю. Они применяют макроэкономические показатели, различные отчеты, которые публикуют компании, используют для анализа различные фундаментальные данные вроде политических или социальных событий. Причем, все эти данные используются комплексно. И только тогда мы сможем определить, правильно ли оценен рынок.

После этого трейдер открывает позицю на разнице между текущей ценой, и ценой, которая предполагается в том случае, если на рынок будут воздействовать определенные макроэкономические показатели. Если говорить просто, то фундаментальный анализвсегда даст вам ответ на вопрос: почему рынок движется именно в этом, а не другом направлении.

Совершенно иной точки зрения придерживаются те трейдеры, которые предпочитают технический анализ. Причем, эта категория спекулянтов совершенно не разделяет мнение фундаменталистов о том, что их данные «непогрешимы». Как правило, такие люди особо не заморачиваются в технических моментах. Им достаточно изучить графики движения курсов валют. Для них самый важный фактор, который влияет на развитие событий на валютном рынке – это психология рынка. Именно она заранее предопределяет будущее развитие событий на валютном рынке.

Конечно, каждый из трейдеров самостоятельно определяет, какую стратегию ему использовать. Правда, часто эти стратегии могут оказаться ошибочными. Например, если анализировать рынок с помощью фундаментального анализа, то эти данные могут недооценить рынок. А если взять технический анализ, то его использование может привести к тому, что вы пропустите прибыльный тренд в то время, когда на рынке будет серьезное движение. Это может произойти в те дни, когда выйдет какие-то важные экономические новости, и на рынке будет наблюдаться большая волатильность.

По собственному опыту могу сказать, что если валютный спекулянт будет придерживаться одного из этих двух направлений, то в те дни, когда будут выходить какие-то важные новости, ему лучше вообще воздержаться от каких-либо активных действий. В том смысле, что ему вряд ли стоит открывать позицию. В особенности это касается тех, кто не обладает достаточным опытом для быстрых и решительных действий в ситуациях, когда на рынке творится хаос. Когда все изменяется очень быстро, и сложно принять правильное решение в течение каких-то нескольких секунд. В итоге получится, что трейдер пропустит большую часть движения, а за это время другие, более расторопные трейдеры уже будут продавать. Возникает вопрос: как же действовать в такой ситуации?

Нужно ли следовать тактике, пропагандируемой специалистами?

Как вариант, можно попробовать применить торговую тактику, которую рекомендуют использовать различные специалисты. Только проблема заключается в том, что подобных специалистов не так уж и много, следовательно, найти их будет очень не просто. Как правило, большинство дилинговых центров и брокеров размещают информацию аналитического характера в режиме онлайн. На сайтах своих представительств. То есть, информацию о рынке Форекс можно найти не только на информационных ресурсах, но и на сайтах компаний. Правда, здесь стоит учитывать несколько нюансов. Прежде всего, стоит оценить степень подготовленности специалиста, который публикует аналитические обзоры. А второе – этот человек должен включать в свой анализ все необходимые для нас данные.

Кстати, пользуясь случаем могу посоветовать хорошую команду, которая всегда поставляет свежие и актуальные данные. А главное – данные не противоречивые. Информация готовится специалистами высокого класса. Называется эта команда M.I.G. Bank. Профессионализм этой команды определяется не только тем, что ребята сделали себе хорошие имена, но также и тем, что не раз «засветились» на таких авторитетнейших телеканалах как Bloomberg, Fox Business, СNN. Все сотрудники этого подразделения могут похвастаться длительным стажем работы на финансовых рынках. Причем, не просто длительным временем работы, а стажем прибыльной торговли. Кстати, стаж у всех не менее 10 лет.

Аналитические данные, которые готовят специалисты сервиса, выходят раз в день. А главное, что они содержат всю необходимую для совершения сделки информацию. Здесь есть данные по точкам и количеству входов; стопам; небольшие наметки по поводу того, какую стратегию будет лучше использовать при таких условиях; необходимые графики. И самое важное, что я хотел бы отметить – это то, что изложение материала идет от первого лица. На первый взгляд это как бы и ничего не значит, но на самом деле это говорит о том, что человек, который публикует эти данные от своего имени, берет на себя большую ответственность.

Примеры профессиональных стратегий

Есть и такой тип трейдеров, которые предпочитают доверять лишь собственному мнению. Они также оценивают рынок, проводят аналитическую работу, но полагаются только на себя. Поэтому руководство компании M.I.G. Bank приняло решение дать помощь и такой категории трейдеров. Для них есть ряд полезных советов в виде публикаций. Так, как, например, «Техника торговли на колебаниях» — статья Говарда Френда, которая была опубликована в «The ForexJournal».

Ни для кого не секрет, что всегда, когда выходят какие-то важные экономические данные, на рынке наблюдается значительный сдвиг. Как правило, ситуация может развиваться двумя путями: 1. Рыночные ожидания оправдываются и 2. Рыночные ожидания не оправдываются.

Но достаточно часто получается так, что после того, как участники валютного рынка «осознают суть» новостей, рынок начинает двигаться в противоположном направлении, чем двигался до этого. А сила движения цены будет зависеть в данном случае от того, насколько сильно разошлись реальные данные с тем мнением, которое было до этого.

Именно для того, чтобы трейдер был более подготовлен к таким дням, Говард Френд разработал полезные рекомендации:

• Для начала нам нужно постараться определить текущую цену рынка. Для нее мы дадим название «новостной цены». Она нам понадобится для того, чтобы входить в рынок по этой цене в том случае, если после выхода важных фундаментальных данных рынок покажет движение

• После этого нам необходимо провести расчет областей новой цены. Но с тем расчетом, чтобы они учитывали силу движения Форекс после того, как будут оглашены фундаментальные данные. Как показывает практика, в половине случаев такое движение настолько сильно, что без труда прорывается через дневные минимумы или максимумы

• После того, как выйдут фундаментальные данные, необходимо посмотреть, как будет вести себя цена. Если она пробьет критические уровни, то нужно отслеживать поведение «новостной цены». И тогда, когда постновостное движение рынка достигнет ее, именно в этот момент, а не раньше, следует входить в рынок

Кстати, Говард Френд, про которого уже говорилось в данной статье, занимает пост главы отдела аналитики в M.I.G. Bank, и имеет солидный багаж знаний, накопленный за более чем 20 лет работы трейдером и аналитиком Форекс. Кроме всего прочего, он также имеет множество запатентованных методов торговли.