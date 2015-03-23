ОПЕК отказалась от ответственности за нефтяные цены

В понедельник нефть продолжает падать в цене. На 10.05 мск Brent с поставкой в мае стоит 54,63 доллара за баррель, WTI торгуется на $ 45,81 за баррель.

ОПЕК больше не будет единолично отвечать за цену на нефть и поддерживать ее. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, Али аль-Наими в воскресенье. Крупнейший в мире экспортер нефти решил переждать спад на рынке.

С самого начала падения цен Саудовская Аравия призывала к сотрудничеству производителей, не входящих в картель. Однако вчера аль-Наими заявил, что этот план не работает.



«Сложилась тяжелая ситуация. Мы пытались, проводили встречи, и нам не удалось ничего сделать: страны, не входящие в ОПЕК, заявили, что это наша ответственность, а мы, в свою очередь, отказываемся ее нести. Картель производит всего 30% мирового объема нефти: остальные 70% добываются вне ОПЕК, и если мы хотим повысить мировые цены — каждый должен поучаствовать в этом».

Ранее руководитель ОПЕК Мохаммед аль-Мади сказал, что будет очень тяжело снова «дотянуть» нефть до $ 100 – 120 за баррель.

В ноябре 2014 ОПЕК во главе со своим неформальным лидером, Саудовской Аравией, решила оставить производство в прежних объемах, чтобы не потерять свою долю рынка. На данный момент на глобальном нефтяном рынке наблюдается переизбыток предложения и ослабление спроса.

Нефтяные компании по всему миру сокращают расходы и рабочие места. Чтобы сохранить производство и пережить спад, всем приходится идти на различные жертвы. Аль-Наими в очередной раз подчеркнул в воскресенье, что политика не играет никакой роли в нефтяной стратегии королевства, вопреки мнению некоторых стран-производителей нефти. Так, например, Иран, давний политический региональный оппонент Саудовской Аравии, критикует Эр-Рияд за его позицию по поддержанию стабильной добычи. Наими говорит: «Нет никакого заговора, и мы пытались восстановить стабильность рынка и баланс между спросом и предложением, но нас никто не слушает. Мы не против кого-то, мы — с теми, кто за адекватное формирование рынка», — говорит министр.