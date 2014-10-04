Скандалы на Уолл-Стрит: ФРС в сговоре с крупными банками

Бывшая сотрудница Федерального резервного банка Нью-Йорка Кармен Сегарра выступила с громкими разоблачениями в финансовом секторе США, заявив, что регуляторы постоянно закрывают глаза на рискованные действия Goldman Sachs, а также ряда других компаний.

Кармен Сегарри заявила о том, что записывала на пленку переговоры между представителями банков и чиновниками ФРБ Нью-Йорка. Она рассказала о пленках, а также об их содержании в интервью "The Secret Recordings of Carmen Segarra", которое транслировало радиошоу "This american life".



В текстовом формате интервью с Сегаррой впервые появилось на страницах независимого интернет-издания ProPublica: "Inside the New York Fed: Secret Recordings and a Culture Clash". В 2010 г. данный портал стал первым среди электронных СМИ, кому удалось получить Пулитцеровскую премию в категории "Журналистское расследование".

Взгляд изнутри

В октябре 2011 г. Кармен Сегарра получила предложение присоединиться к группе "ревизоров" (bank examiner) в Федеральном резервном банке (ФРБ) Нью-Йорка, которая должны были проинспектировать финансовые компании на соответствие регулятивным нормам.

Кармен уже обладала 13-летним опытом работы в финансовом секторе (в том числе в таких банках, как Citigroup и Societe Generale) в данной области, помогая банковским компаниям адаптироваться к изменению финансовых правил в различных странах мира.

ФРБ Нью-Йорка назначил ее работать в Goldman Sachs, где на должности ревизора она проработала всего 7 месяцев – после чего ее уволили. По утверждению Сегарры, финансовые власти США постарались избавиться от нее, когда она попыталась сообщить об установленных в рамках проверки банка нарушениях.

Однако за несколько месяцев до увольнения Сегарра приобрела мини-микрофон и записала в общей сложности 46 часов переговоров между руководством и чиновниками в ФРБ Нью-Йорка, а также в Goldman Sachs.

Секретные записи

По утверждению Сегарры, она обнаружила несколько явных примеров, когда действия, а также заявления руководства Goldman Sachs противоречили закону. При этом, ее начальство в ФРБ Нью-Йорка вплоть до самого момента увольнения пыталось заставить ее изменить свои показания. По крайней мере два случая подтверждаются сделанными аудиозаписями.

На одной из встреч с чиновниками ФРБ Нью-Йорка один из топ-менеджеров Goldman Sachs заявил буквально следующее: "В своем докладе Сегарра отметила это заявление – однако, ее коллеги в ФРБ Нью-Йорка опротестовали ее показания, заявив, что топ-менеджер Goldman Sachs не говорил этих слов".

В январе 2012 г. Goldman Sachs закрывал сделку с испанским банком Santander. Регуляторы ФРС, в числе которых была и Кармен Сегарра, установили: банки договорились о том, что Goldman Sachs на определенный период времени возьмет на свой баланс рискованные активы Santander. Таким образом, испанскому банку удастся повысить уровень капитала по отношению к активам и удовлетворить требования европейских регуляторов. По закону, для проведение подобной сделки Goldman Sachs должен был сначала сообщить о ней ФРС США и получить официальное одобрение. Однако американский инвестбанк провернул все "втихую", решив не ставить регуляторов в известность.

По словам Сегарры, руководитель группы ФРС в Goldman Sachs Майкл Сильва, сначала пришел в ярость, когда узнал об этом. Однако в последующих встречах с представителям Goldman Sachs Сильва коснулся этого вопроса лишь однажды – и то, в слишком "почтительном" тоне. По мнению Сегарры, это было вызвано тем, что чиновники ФРС буквально боялись предпринимать какие-либо агрессивные действия в отношении Goldman Sachs – несмотря на то, что инвестбанк был обязан предоставить информацию о сделке до ее совершения и за свой проступок мог понести серьезное наказание от ФРС.

Одна из основных задач, которые были поставлены перед Сегаррой в ФРБ Нью-Йорка в рамках работы в Goldman Sachs, касалась именно этого вопроса. Она должна была установить, обладает ли инвестбанк адекватной политикой по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов. Goldman Sachs и другие подобные банковские компании, по требованиям ФРС США, должны иметь свой внутрикорпоративный свод правил.

Однако, как выяснилось, у Goldman Sachs до сих пор не было каких-либо вменяемой политики на этот счет. Вместо этого – лишь небольшой текст на несколько параграфов, формально именовавшийся как "политика банка по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов". Эксперты, которых в ProPublica попросили оценить данный текст, отметили, что он не может считаться полноценно оформленными правилами против потенциальных конфликтов интересов. Когда Сегарра попыталась рассказать об этому своему начальнику Майклу Сильве, он оспорил ее показания.

Стоит отметить, что в последние годы (в том числе, в то время, пока ФРБ Нью-Йорка проводил в банке проверку) Goldman Sachs неоднократно оказывался замешанным в подобных интересных ситуациях. Новости об этом публиковали в 2011-2012 гг. - "Goldman blasted for conflicts of interest", "Goldman loses $20 million fee in conflict of interest case".

Это один из ключевых пунктов в данной ситуации. По утверждению Сегарры, которое подтверждается сделанными ей записями, Поднятый в ее докладе вопрос об отсутствии в Goldman Sachs полноценной политики по предотвращению конфликта интересов в конечном итоге стоил ей работы в ФРБ Нью-Йорка.

В декабре 2011 г. после одной из встреч с представителями Goldman Sachs ( на которой прозвучала фраза ), один из сотрудников проверяющей группы ФРС попросил Сегарру убрать это выражение из ее доклада по итогам встречи.

После того, как она отказалась в тот же день начальник группы ФРБ Нью-Йорка в Goldman Sachs Сильва, в частной беседе (которая также была записана), стал намекать Сегарре на важность доверия и престижа, который имеет ФРС в финансовом секторе. По мнению Сегарры, ее начальник уговаривал сохранить престиж ФРС в глазах Goldman Sachs.

В конце февраля непосредственный начальник Сегарры, Джонатан Ким намекнул на то, что о ней поступает много отзывов. А через неделю ее уволили.

Реакция

"решение о прекращении контракта Кармен Сегарры в ФРБ Нью-Йорка было принято на основании качества ее работы, а не из-за того, что она высказала опасения по поводу функционирования какой-либо компании в рамках команды экспертов, которая проверяла ее".

Далеко не первый и уж точно не последний разгорающийся в финансовом секторе США скандал, тем не менее, уже успел показать фальшь в ответной реакции как ФРС, так и Goldman Sachs. В ФРБ Нью-Йорка выступили с официальным опровержением. В заявлении "Statement Regarding New York Fed Supervision", в частности, отмечается, что

Стоит отметить, что заключения, к которым пришла Сегарра во многом созвучны с выводами доклада, который был сделан по заказу ФРС еще в 2009 г.

Тогда президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли попросил группу экспертов во главе с Дэвидом Беймом, профессором финансов Колумбийского университета, провести оценку проблем в финансовом секторе США по следам только что произошедшего кризиса. В докладе "Report on Systemic Risk and Bank Supervision", также опубликованном изданием ProPublica, Бейм пришел к выводу, что одной из основных проблем был недостаточный контроль со стороны регуляторов.

В ФРС сложилось слишком почтительное отношение к крупным банкам. Рядовые сотрудники ФРС, проводившие проверки в финансовых компаниях, боялись перечить своему начальству и зачастую были вынуждены "сглаживать" острые углы в своих отчетах. Бейм отметил, что одним из способов предотвращения финансового кризиса в будущем являлось бы ужесточение контроля и более взыскательное отношение регуляторов к банковским компаниям.

Реакция со стороны Goldman Sachs также оказалась "с душком". В инвестбанке, разумеется, отвергли все обвинения – но при этом, на следующий же день после публикации заявлений Сегарры, агентство Bloomberg, сославшись на источник в инвестбанке, в своей статье "Goldman Sachs Said to Prohibit Bankers From Buying Stocks" сообщило о том, что в Goldman Sachs меняют политику по предотвращению конфликта интересов.

Ведущие американские СМИ, за исключением лишь Bloomberg, пока что стараются спустить скандал на тормозах. Статьи в Financial Times ("New York Fed rejects claims of being too soft on Goldman Sachs"), Wall Street Journal ("New Fed/Goldman Tapes Emerge with Familiar Allegations"), Washington Post ("Secret Goldman Sachs tapes show regulators still respect bankers too much") и ряде других изданий либо мягко "журят" ФРС за излишнюю "почтительность" по отношению к банкам, либо выступают в поддержку ФРС.

Элизабет Уоррен, сенатор от штата Массачуссетс, являющаяся одним из немногих сторонников более жесткого отношения к финансовым компаниям в Конгрессе США, прокомментировала эту ситуацию в своем блоге на Facebook:

"Когда регуляторы больше беспокоятся о том, чтобы помочь крупным банкам избежать ответственности, нежели о защите американских граждан от рискованных и незаконных действий Уолл-Стрит, это ставит под угрозу всю нашу экономику. Мы убедились в этом на собственных ошибках в 2008 г. Конгресс должен провести слушания по тем вопросам, которые были в этом тревожном докладе – потому что в наши обязанности входит контроль над тем, чтобы финансовые регуляторы выполняли свою работу". Наиболее содержательную оценку произошедшему сделал Майкл Льюис, автор ряда бестселлеров, посвященных финансовым рынкам (в том числе "Flash Boys: A Wall Street Revolt", "Liar's Poker", "The Big Short: Inside the Doomsday Machine"). В своей авторской статье "The Secret Goldman Sachs Tapes" в Bloomberg, Льюис отмечает:

"...Система контроля над финансовым сектором США, вполне очевидно, не работает. Однако из-за того, что сама тема настолько скучна и ее детали так сложны – большинство людей просто не обращают внимания на эту проблему. Хотелось бы надеяться на то, что новые разоблачения хоть немного изменят эту ситуацию. Стоит выделить два основных момента:

1. Вы более-менее догадывались о том, что банки, в той или иной степени, контролируют регуляторов. Теперь вы знаете об этом наверняка.

2. Единственная причина, по которой вы теперь можете говорить что знаете об этом наверняка, заключается в том, что против системы выступила женщина, которая потеряла свою работу, пустила под откос свою карьеру в финансовом секторе и, которой, скорее всего, придется всю жизнь вести судебные разбирательства с банками.

Без сомнения, чиновники ФРС сейчас тешат себя надеждами о том, что со временем, эта история, как и многие другие, забудется. Этого не должно произойти".

Идея о том, что ФРС является неким нейтральным и беспристрастным арбитром на финансовом рынке США до сих пор отчаянно лелеется в официальных СМИ. Однако миф о независимости ФРС рассыпается на глазах. Является ли ФРС "частной лавочкой", выполняющий свои функции в интересах крупных банков? Формально, возможно, и нет. Однако разоблачения, подобные данному, показывают: регулятивные органы государственной власти США продолжают исповедовать принцип "не вижу зла, слышу зла, не говорю зла" в отношении финансовых компаний.

Как показал кризис 2008 г., "крайними" в итоге все равно будут обычные люди, у которых нет особого желания вникать во всевозможные юридические, регулятивные и прочие лазейки и договоренности, помогающих инвестбанкам проворачивать высокорискованные и сверхприбыльные операции.