Способы торговли и заработка на криптовалютной бирже bitfinex

На данный момент среди всех бирж, позволяющих торговать пару bitcoin-доллар (BTCUSD
) биржа Bitfinex
является крупнейшей, значительно опережая все остальные.
Отличие Bitfinex
от основных бирж состоит в том, что у них реализована маржинальная торговля и специально под нее создан сервис, позволяющий сдавать ваши
финансы в аренду под процент на конкурентной рыночной основе.
Именно это отличие значительно расширяет ваши возможности получить профит. В этой статье я
постараюсь раскрыть эти возможности.
Владельцем и оператором биржи является компания iFinex Inc. , зарегистрированная на Британских Виргинских островах
(BVI), имеет офис в Гонконге. Основана в 2013 году.
Биржа предоставляет три вида торговых счетов
- deposit -- счета для провайдеров ликвидности. Именно провайдеры предоставляют финансы
для тех, кто торгует с плечом в секции trading.
- exchange -- обычные биржевые счета.
- trading -- счета для маржинальной торговли.
При регистрации аккаунта вы должны выбрать какими типами счетов будете пользоваться, поэтому советую почитать про возможности
каждого из них. В списке они расположены по возрастанию возможностей. Т.е. если вы выбрали счет exchange, у вас будет
возможность предоставлять свопы (deposit). При выборе типа аккаунта trading у вас будут доступны все
возможности.
Вкратце рассмотрим каждый тип подробнее. Полное и детальное описание со всеми нюансами доступно здесь
Deposit
В этом разделе вы можете заказать аренду средств для маржинальной торговли или сдать свои средства другим трейдерам.
Аренда средств работает для трех валют -- долларов, биткоинов и лайткоинов. Самый активный рынок свопов -- для доллара. Аренда
биткоинов и лайткоинов используется редко если нужно продать большое количество. А вот инвесторов, готовых купить
криптовалюту за доллары хватает всегда.
С прибыли, полученной со свопов, биржа забирает себе 15%
Это значит, что при свопе за 1 день $10000 под 0.1% трейдер заплатит $10, из которых $8.5
пойдет провайдеру ликвидности, а $1.5 бирже.
Но даже с учетом такой немаленькой, скажем честно, комиссии, сдавать средства все равно привлекательно. При текущих процентах (~0.1%
в день)можно получить около 3% в месяц, а это больше 40% годовых с учетом реинвестирования. В банке
таких процентов вы не найдете.
Минус такого заработка в рисках. Они есть.
Неторговые
- Риск того, что биржа обанкротится или украдет деньги пользователей
- Риски связанные с природой криптовалют -- сюда можно отнести потенциальные уязвимости
архитектуры или законодательный запрет (хотя компания в оффшоре).
Торговые
- Риск отсутствия ликвидности.
Представим ситуацию, что трейдер, закупивший с плечом биткоинов скажем на $1млн из-за убытка получает маржин-колл и его позиции
принудительно закрываются. При этом как назло на паре BTCUSD совсем нет ликвидности и позиция трейдера закрывается по
очень низкой цене. В этом случае у трейдера может быть довольно большой минус на депозите (вероятность этого очень мала, но она
есть и минус может быть даже соразмерен с начальным депозитом трейдера). В этом случае возврат не только процентов, но и денег
провайдера ликвидности под большим вопросом.
В любом случае команда Bitfinex делает все, чтобы минимизировать торговые риски для поставщиков и нивелировать
последствия в случае возникновения такой ситуации.
Exchange
Обычная биржа. Это значит что вы меняете одну валюту на другую и с этой другой валютой можете делать все, что пожелается -- сдать в аренду,
поменять на третью валюту или просто вывести с биржи. Для обмена доступны 4 валюты
- USD -- американский доллар
- BTC -- биткоин
- LTC -- лайткоин
- DRK -- дарккоин
Соответственно доступны 5 пар для торговли
- BTCUSD
- LTCBTC
- LTCUSD
- DRKBTC
- DRKUSD
Биржа разделяет понятия taker и maker и предоставляет для них разную комиссию.
Taker это ордер, который исполняется по рынку и забирает ликвидность из стакана (orderbook). Maker
это ордер который добавляет ликвидность. Maker это обычный лимитный ордер. При торговле лимитками, а не по рынку,
комиссия гораздо приятнее.
Помните это при торговле.
Trading
Маржинальная торговля или торговля с плечом.
Предоставляемое плечо может быть до 3.3:1
. Чем больше плечо, тем выше маржинальные требования и тем больше риски, если вы
используете все средства для торговли. Поверьте, такого плеча вполне достаточно при текущей волатильности, чтобы профукать все ваши
деньги и довольно быстро, если торговать безбашенно. Комиссии при маржинальной торговле такие же, как и при обычной торговле. Отличие
состоит в том, что если ваша текущая позиция требует средств под залог, то за эти средства вы будуте платить процент за аренду (см. описание
раздела deposit
)
Из-за того, что рынок свопов работает только для трех валют и там нету даркоина, для маржинальной торговли доступны только три пары
Еще одна иногда полезная фишка -- это ОСО
ордера. ОСО
значит One Cancels The Other
. Это значит, что при
полном или частичном исполнении одного ордера другой удаляется. В обычных торговых платформах такие связки используются выставления
стоп-лоссов и тейк-профитов для позиции.
Еще раз напоминаю, что у биржи есть полнофункциональный API, который позволяет автоматизировать алгоритмы для
любого из трех описанных выше типов торговли. Это значит, что при желании и соответствующей компетенции вы вполне можете написать
бота, который будет автоматом торговать или сдавать ваши средства в аренду согласно заложенной в него стратегии.
И конечно же не забывайте, что вы торгуете и предоставляете средства на свой страх и риск. Информация в этой статье исключительно
ознакомительная и не является рекомендацией или побуждением к какому-либо действию. То же самое только более развернуто вы можете
прочитать в самом низу страницы в поле "Ограничение ответственности".
Полная статья доступна по адресу http://www.trend-lab.ru/2015/03/make-profit-with-bitfinex-bitcoin.html
Всем желаю профитов и финансового благополучия :)
И небольшая плюшка.
При регистрации по этой ссылке -- https://www.bitfinex.com/?refcode=T-foxNY_
--
вы получаете экономию 10%
на торговых комиссиях в течение первого месяца торговли. Или введите T-foxNY_
в
поле "Referrer Code
" при регистрации аккаунта.