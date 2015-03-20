Способы торговли и заработка на криптовалютной бирже bitfinex

BTCUSD) биржа На данный момент среди всех бирж, позволяющих торговать пару bitcoin-доллар () биржа Bitfinex является крупнейшей, значительно опережая все остальные.





Отличие Bitfinex от основных бирж состоит в том, что у них реализована маржинальная торговля и специально под нее создан сервис, позволяющий сдавать ваши финансы в аренду под процент на конкурентной рыночной основе. Именно это отличие значительно расширяет ваши возможности получить профит. В этой статье я постараюсь раскрыть эти возможности.

Владельцем и оператором биржи является компания iFinex Inc. , зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), имеет офис в Гонконге. Основана в 2013 году.

bitcointalk -- Официальная ветка на форуме-- https://bitcointalk.org/index.php?topic=229438.0

Биржа предоставляет три вида торговых счетов

deposit -- счета для провайдеров ликвидности. Именно провайдеры предоставляют финансы для тех, кто торгует с плечом в секции trading.

-- счета для провайдеров ликвидности. Именно провайдеры предоставляют финансы для тех, кто торгует с плечом в секции exchange -- обычные биржевые счета.

-- обычные биржевые счета. trading -- счета для маржинальной торговли.

При регистрации аккаунта вы должны выбрать какими типами счетов будете пользоваться, поэтому советую почитать про возможности каждого из них. В списке они расположены по возрастанию возможностей. Т.е. если вы выбрали счет exchange, у вас будет возможность предоставлять свопы (deposit). При выборе типа аккаунта trading у вас будут доступны все возможности.

Вкратце рассмотрим каждый тип подробнее. Полное и детальное описание со всеми нюансами доступно здесь



Deposit

В этом разделе вы можете заказать аренду средств для маржинальной торговли или сдать свои средства другим трейдерам.

Аренда средств работает для трех валют -- долларов, биткоинов и лайткоинов. Самый активный рынок свопов -- для доллара. Аренда биткоинов и лайткоинов используется редко если нужно продать большое количество. А вот инвесторов, готовых купить криптовалюту за доллары хватает всегда. 15% Это значит, что при свопе за 1 день $10000 под 0.1% трейдер заплатит $10, из которых $8.5 пойдет провайдеру ликвидности, а $1.5 бирже.

Но даже с учетом такой немаленькой, скажем честно, комиссии, сдавать средства все равно привлекательно. При текущих процентах (~0.1% в день)можно получить около 3% в месяц, а это больше 40% годовых с учетом реинвестирования. В банке таких процентов вы не найдете.

Минус такого заработка в рисках. Они есть. Неторговые Риск того, что биржа обанкротится или украдет деньги пользователей

Риски связанные с природой криптовалют -- сюда можно отнести потенциальные уязвимости архитектуры или законодательный запрет (хотя компания в оффшоре). Торговые Риск отсутствия ликвидности. Представим ситуацию, что трейдер, закупивший с плечом биткоинов скажем на $1млн из-за убытка получает маржин-колл и его позиции принудительно закрываются. При этом как назло на паре BTCUSD совсем нет ликвидности и позиция трейдера закрывается по очень низкой цене. В этом случае у трейдера может быть довольно большой минус на депозите (вероятность этого очень мала, но она есть и минус может быть даже соразмерен с начальным депозитом трейдера). В этом случае возврат не только процентов, но и денег провайдера ликвидности под большим вопросом. В любом случае команда Bitfinex делает все, чтобы минимизировать торговые риски для поставщиков и нивелировать последствия в случае возникновения такой ситуации.

Exchange С прибыли, полученной со свопов, биржа забирает себе



Обычная биржа. Это значит что вы меняете одну валюту на другую и с этой другой валютой можете делать все, что пожелается -- сдать в аренду, поменять на третью валюту или просто вывести с биржи. Для обмена доступны 4 валюты

USD -- американский доллар

-- американский доллар BTC -- биткоин

-- биткоин LTC -- лайткоин

-- лайткоин DRK -- дарккоин

Соответственно доступны 5 пар для торговли

BTCUSD

LTCBTC

LTCUSD

DRKBTC

DRKUSD

Комиссии при торговле можно посмотреть тут -- https://www.bitfinex.com/pages/fees





Биржа разделяет понятия taker и maker и предоставляет для них разную комиссию.

Taker это ордер, который исполняется по рынку и забирает ликвидность из стакана (orderbook). Maker это ордер который добавляет ликвидность. Maker это обычный лимитный ордер. При торговле лимитками, а не по рынку, комиссия гораздо приятнее.





Помните это при торговле.





Trading





Маржинальная торговля или торговля с плечом.

Из-за того, что рынок свопов работает только для трех валют и там нету даркоина, для маржинальной торговли доступны только три пары

BTCUSD

LTCBTC

LTCUSD





Еще раз напоминаю, что у биржи есть полнофункциональный API, который позволяет автоматизировать алгоритмы для любого из трех описанных выше типов торговли. Это значит, что при желании и соответствующей компетенции вы вполне можете написать бота, который будет автоматом торговать или сдавать ваши средства в аренду согласно заложенной в него стратегии.





И конечно же не забывайте, что вы торгуете и предоставляете средства на свой страх и риск. Информация в этой статье исключительно ознакомительная и не является рекомендацией или побуждением к какому-либо действию. То же самое только более развернуто вы можете прочитать в самом низу страницы в поле "Ограничение ответственности". Полная статья доступна по адресу http://www.trend-lab.ru/2015/03/make-profit-with-bitfinex-bitcoin.html



Всем желаю профитов и финансового благополучия :) И небольшая плюшка. экономию 10% на торговых комиссиях в течение первого месяца торговли. Или введите T-foxNY_ в поле "Referrer Code" при регистрации аккаунта. При регистрации по этой ссылке -- https://www.bitfinex.com/?refcode=T-foxNY_ -- вы получаетена торговых комиссиях в течение первого месяца торговли. Или введитев поле "" при регистрации аккаунта.

Предоставляемое плечо может быть до. Чем больше плечо, тем выше маржинальные требования и тем больше риски, если вы используете все средства для торговли. Поверьте, такого плеча вполне достаточно при текущей волатильности, чтобы профукать все ваши деньги и довольно быстро, если торговать безбашенно. Комиссии при маржинальной торговле такие же, как и при обычной торговле. Отличие состоит в том, что если ваша текущая позиция требует средств под залог, то за эти средства вы будуте платить процент за аренду (см. описание разделаЕще одна иногда полезная фишка -- этоордера.значит. Это значит, что при полном или частичном исполнении одного ордера другой удаляется. В обычных торговых платформах такие связки используются выставления стоп-лоссов и тейк-профитов для позиции.